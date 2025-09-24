Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Mark Van Bommel est toujours sans club depuis son départ de l'Antwerp. Selon la presse grecque, il figure sur la short-list du Panathinaikos, qui vient de limoger son entraîneur.

Mark Van Bommel est une figure emblématique du football mondial. International néerlandais à 79 reprises, il a notamment porté les couleurs du PSV, du FC Barcelone, du Bayern Munich et de l'AC Milan.

En Belgique, on le connaît sous un autre visage depuis son passage sur le banc de l'Antwerp, où il a remporté le doublé Coupe-championnat à l'issue de la saison 2022-2023.

Mark Van Bommel ou Serhiy Rebrov sur le banc du Panathinaikos

Parti du Bosuil en juin 2024, après 107 matchs officiels sur le banc de l'Antwerp, Mark Van Bommel a été cité dans plusieurs clubs depuis, notamment au Sporting d'Anderlecht, mais il n'a toujours pas retrouvé de banc.

Cela pourrait changer dans les semaines à venir. Selon la Gazzetta, en Grèce, le Néerlandais de 48 ans figure sur la short-list du Panathinaikos, qui vient de limoger son entraîneur, Rui Vitoria, après un 2/9 pour commencer le championnat, malgré une qualification obtenue pour la phase principale de l'Europa League.

Mark Van Bommel ne serait cependant pas le favori du club grec, qui miserait davantage sur Serhiy Rebrov, l'actuel sélectionneur de l'Ukraine. Si ce dernier refuse ou ne parvient pas à un accord, Van Bommel deviendrait alors la cible principale du Panathinaikos.

