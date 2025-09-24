Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Mercredi soir débute la nouvelle saison d'Europa League. L'OGC Nice affronte l'AS Roma. Avant le match, la police française a arrêté plus de 100 ultras italiens.

La Ville de Nice se prépare à une soirée mouvementée. L’OGC Nice reçoit ce mercredi l’AS Roma pour son premier match d'Europa League. Côté niçois, l’ancien joueur de l’Union, Charles Vanhoutte, devrait débuter.

Mais à l’approche du coup d’envoi, le football passe au second plan. Mardi soir, pas moins de 102 supporters du club romain ont été interpellés.

Des supporters armés

D’après Het Nieuwsblad, certains supporters avaient sur eux des couteaux et des poings américains. La police est intervenue après une bagarre entre les deux groupes de supporters.

"Depuis mardi, plus de deux cents policiers ont été déployés dans le centre de Nice afin de prévenir tout trouble à l’ordre public", ont indiqué les autorités locales mercredi.

La municipalité a pris des mesures de sécurité supplémentaires. Des renforts de police ont été appelés. La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite jusqu’à jeudi matin 5 heures, et les boîtes de nuit doivent fermer plus tôt que prévu. Le port de vêtements aux couleurs de l’AS Roma est interdit jusqu’à jeudi inclus.