Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mercredi soir débute la nouvelle saison d'Europa League. L'OGC Nice affronte l'AS Roma. Avant le match, la police française a arrêté plus de 100 ultras italiens.

La Ville de Nice se prépare à une soirée mouvementée. L’OGC Nice reçoit ce mercredi l’AS Roma pour son premier match d'Europa League. Côté niçois, l’ancien joueur de l’Union, Charles Vanhoutte, devrait débuter.

Mais à l’approche du coup d’envoi, le football passe au second plan. Mardi soir, pas moins de 102 supporters du club romain ont été interpellés.

Des supporters armés

D’après Het Nieuwsblad, certains supporters avaient sur eux des couteaux et des poings américains. La police est intervenue après une bagarre entre les deux groupes de supporters.

"Depuis mardi, plus de deux cents policiers ont été déployés dans le centre de Nice afin de prévenir tout trouble à l’ordre public", ont indiqué les autorités locales mercredi.

La municipalité a pris des mesures de sécurité supplémentaires. Des renforts de police ont été appelés. La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite jusqu’à jeudi matin 5 heures, et les boîtes de nuit doivent fermer plus tôt que prévu. Le port de vêtements aux couleurs de l’AS Roma est interdit jusqu’à jeudi inclus.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nice
AS Roma
Charles Vanhoutte

Plus de news

LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union Live

LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union

19:45
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

18:40
"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

18:20
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

18:00
Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

17:00
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

16:20
Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

15:30
Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

16:00
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

15:00
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

13:20
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
2
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
1
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
1
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

09:00
Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

08:30
"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

07:40
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

06:00
La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved