Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

Hyeon-Gyu Oh semblait en route vers Stuttgart cet été, mais son transfert a capoté. Le Sud-Coréen raconte comment il a vécu cet échec et ce qui s'est réellement passé.

Hyeon-Gyu Oh n’a pas vécu un été des plus agréables. L’attaquant sud-coréen s’était pourtant révélé la saison dernière avec Genk. Souvent remplaçant au coup d’envoi, il entrait presque à chaque match… et affichait des statistiques impressionnantes : un but toutes les 72 minutes. Un rendement qui n’était pas passé inaperçu à l’étranger, notamment du côté de Stuttgart.

Le club allemand semblait prêt à investir une grosse somme pour s’attacher ses services. Du moins, c’est ce que tout le monde pensait. Mais à son arrivée en Allemagne, tout a dérapé. Officiellement, Stuttgart a évoqué un problème physique, mais la version ne semble pas tenir.



Lire aussi… Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Oh revient sur son transfert avorté

Le Sud-Coréen a vite compris que quelque chose clochait : "Très rapidement, avant même les tests médicaux, mon agent m’a prévenu que des discussions avaient à nouveau lieu au sujet de l’argent", a-t-il expliqué dans le Nieuwsblad.

Concernant sa santé, il est catégorique : "Bien sûr que je n’ai aucun problème physique. J’avais eu un souci au genou quand j’avais seize ans, mais depuis, je n’ai jamais plus ressenti la moindre gêne. Je suis content que la vérité ait rapidement éclaté."

Il concède cependant avoir traversé une période compliquée : "Ce fut un coup dur, pas seulement pour moi, mais aussi pour mon agent et ma famille", conclut Oh.