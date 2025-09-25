Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Hyeon-Gyu Oh semblait en route vers Stuttgart cet été, mais son transfert a capoté. Le Sud-Coréen raconte comment il a vécu cet échec et ce qui s'est réellement passé.

Hyeon-Gyu Oh n’a pas vécu un été des plus agréables. L’attaquant sud-coréen s’était pourtant révélé la saison dernière avec Genk. Souvent remplaçant au coup d’envoi, il entrait presque à chaque match… et affichait des statistiques impressionnantes : un but toutes les 72 minutes. Un rendement qui n’était pas passé inaperçu à l’étranger, notamment du côté de Stuttgart.

Le club allemand semblait prêt à investir une grosse somme pour s’attacher ses services. Du moins, c’est ce que tout le monde pensait. Mais à son arrivée en Allemagne, tout a dérapé. Officiellement, Stuttgart a évoqué un problème physique, mais la version ne semble pas tenir.

Lire aussi… Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Oh revient sur son transfert avorté

Le Sud-Coréen a vite compris que quelque chose clochait : "Très rapidement, avant même les tests médicaux, mon agent m’a prévenu que des discussions avaient à nouveau lieu au sujet de l’argent", a-t-il expliqué dans le Nieuwsblad.

Concernant sa santé, il est catégorique : "Bien sûr que je n’ai aucun problème physique. J’avais eu un souci au genou quand j’avais seize ans, mais depuis, je n’ai jamais plus ressenti la moindre gêne. Je suis content que la vérité ait rapidement éclaté."

Il concède cependant avoir traversé une période compliquée : "Ce fut un coup dur, pas seulement pour moi, mais aussi pour mon agent et ma famille", conclut Oh.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Rangers FC - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Rangers FC
Hyun-Gyu Oh

Plus de news

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

14:00
Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

12:20
Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

17:40
"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

10:00
Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

17:00
L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

08:00
Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

16:30
Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

16:00
Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

15:40
Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

11:00
Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

15:20
Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert Réaction

Voici ce qu'il manque au RFC Liège après la défaite contre le SK Beveren, selon Gaëtan Englebert

14:40
🎥 Tolu Arokodare ouvre son compteur de buts en Angleterre

🎥 Tolu Arokodare ouvre son compteur de buts en Angleterre

15:00
Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges Interview

Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges

14:20
Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus" Interview

Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus"

13:20
Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

13:40
Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

22:00
"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

13:00
Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

12:40
Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

12:00
L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

11:40
David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

11:20
Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

10:30
Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

09:30
2
Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

09:00
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

24/09
🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

08:30
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

24/09
"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

07:40
2
Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

07:20
"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

07:00
La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

06:30
"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

20:20
"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but Réaction

"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but

23:20
Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

23:00
Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

22:33

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 0-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 1-0 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 2-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 1-2 AS Roma AS Roma
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö Malmö 1-2 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahce Fenerbahce
Real Betis Real Betis 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 18:45 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18:45 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 21:00 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 21:00 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 21:00 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 21:00 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Utrecht Utrecht 21:00 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved