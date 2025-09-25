La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

Promis à un bel avenir au Club de Bruges, Joaquin Seys doit composer avec des blessures à répétition qui ralentissent son évolution.

Depuis octobre 2024, Joaquin Seys, a manqué 23 matchs à cause de blessures. Début septembre, il avait dû déclarer forfait pour les rencontres contre le Liechtenstein et le Kazakhstan avec les Diables Rouges. "Oui, il est un peu fragile en ce moment", a commenté Filip Joos dans le podcast de football 90 Minutes.

Face à Saint-Trond, Seys n’a joué que 19 minutes. Selon Joos et Sonck, c’était un choix volontaire. "Je trouve que c’était sage de ne pas le lancer, parce que Joa est un gars qui n’est jamais satisfait. Il ne sait pas jouer à 90 %", a expliqué Sonck.



Lire aussi… Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Pression mentale

Dans le podcast, Steven Defour a soulevé la question d’une éventuelle pression mentale derrière ces soucis physiques. "Ne se met-il pas tout simplement trop de pression ?", s’interroge-t-il. "Ça a un impact sur tes muscles, c’est prouvé. Quand tu vis crispé, ton corps finit par réagir."

Joos fait le lien avec ses sélections. "Comme par hasard, c'est arrivé deux fois au moment où il pouvait rejoindre l’équipe nationale. Et si c’était lié ?"

Motivation

Malgré tout, Seys a des qualités qui impressionnent. "C’est aussi ce qui fait sa force. Sa détermination lui sert énormément. C’est un peu comme El Ouahdi à Genk, et c’est impressionnant", ajoute Joos.