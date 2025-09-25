L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"
Photo: © photonews

Le KRC Genk entame son aventure européenne en Europa League par un déplacement chez les Rangers. Le top 24 est l'objectif pour les Limbourgeois. C'est aussi l'occasion idéale d'oublier un instant le championnat belge. Jusef Erabi est prêt.

En championnat, le KRC Genk n’occupe actuellement que la quatorzième place avec huit points en autant de rencontres. Avec un tel bilan, il sera impossible de viser un top 24 européen, il faudra donc faire mieux sur la scène continentale.

Le KRC Genk face à un programme costaud en Europa League

Avec encore des affiches contre le Real Betis, Braga et Bâle au calendrier, le duel face aux Rangers sera déjà déterminant pour accrocher ce fameux top 24. Et pour cela, Jusef Erabi pourrait être précieux.

L’attaquant de Genk avait bien débuté avec un but inscrit sur la pelouse d’Anderlecht, mais son adaptation demande naturellement un peu de temps. "Mes idoles ? Zlatan Ibrahimovic et Luis Suárez", confiait-il au Lotto Park.

Jusef Erabi veut devenir le numéro un à Genk

"Je suis un attaquant affamé et je suis très heureux d’être à Genk. J’attends avec impatience l’Europa League et je veux y être présent. Mon objectif est de récolter un maximum de points avec cette équipe", explique Erabi.

"Que je joue dix minutes ou que je débute la rencontre, je veux apporter ma pierre aux victoires et marquer le plus possible. Bien sûr, mon ambition est de devenir le premier attaquant, mais il faut respecter les choix de l’entraîneur. Je vais tout donner pour y parvenir."

