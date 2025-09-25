Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

Le KRC Genk se déplace à Glasgow pour son premier match de Ligue Europa. En championnat, les Limbourgeois peinent encore à trouver leur rythme, et il y a donc du travail pour Thorsten Fink et ses hommes. Le directeur technique, Dimitri De Condé, s'est exprimé avant ce match.

Après un 8 sur 24 en championnat, il est clair que la Ligue Europa devient peu à peu une obligation pour Genk. Cette semaine, un déplacement est prévu chez les Glasgow Rangers en Écosse, avant la réception de Ferencváros la semaine prochaine, avec entre-temps un derby limbourgeois face au STVV.

Le KRC Genk espère un moment charnière

Il est donc temps d’aller chercher des résultats, le constat est évident. L’entraîneur Thorsten Fink commence à être sous pression.



Le directeur technique, Dimitri De Condé, a déjà tenu à mobiliser tout le monde : "La saison dernière, nous avons beaucoup lutté pour décrocher l’Europe au terme d’une très bonne saison. Cela doit être une récompense."

Dimitri De Condé attend une réaction de Genk

"Nous devons maintenant saisir cette récompense. C’est un environnement différent, nous voulons engranger de la confiance pour les prochaines semaines, car ce sera déterminant", a-t-il déclaré à TV Limburg.

Lui aussi est conscient de la pression : "Plus ça dure, plus cela ajoute du stress et de la pression au club. L’Union SG avait aussi connu un début compliqué l’an dernier, mais elle a trouvé son moment charnière. Nous devons en prendre exemple, sinon ça s’éternise. Si cette semaine n’est pas bonne, ce sera difficile vis-à-vis du groupe."