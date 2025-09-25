Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KRC Genk se déplace à Glasgow pour son premier match de Ligue Europa. En championnat, les Limbourgeois peinent encore à trouver leur rythme, et il y a donc du travail pour Thorsten Fink et ses hommes. Le directeur technique, Dimitri De Condé, s'est exprimé avant ce match.

Après un 8 sur 24 en championnat, il est clair que la Ligue Europa devient peu à peu une obligation pour Genk. Cette semaine, un déplacement est prévu chez les Glasgow Rangers en Écosse, avant la réception de Ferencváros la semaine prochaine, avec entre-temps un derby limbourgeois face au STVV.

Le KRC Genk espère un moment charnière

Il est donc temps d’aller chercher des résultats, le constat est évident. L’entraîneur Thorsten Fink commence à être sous pression.

Lire aussi… Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le directeur technique, Dimitri De Condé, a déjà tenu à mobiliser tout le monde : "La saison dernière, nous avons beaucoup lutté pour décrocher l’Europe au terme d’une très bonne saison. Cela doit être une récompense."

Dimitri De Condé attend une réaction de Genk

"Nous devons maintenant saisir cette récompense. C’est un environnement différent, nous voulons engranger de la confiance pour les prochaines semaines, car ce sera déterminant", a-t-il déclaré à TV Limburg.

Lui aussi est conscient de la pression : "Plus ça dure, plus cela ajoute du stress et de la pression au club. L’Union SG avait aussi connu un début compliqué l’an dernier, mais elle a trouvé son moment charnière. Nous devons en prendre exemple, sinon ça s’éternise. Si cette semaine n’est pas bonne, ce sera difficile vis-à-vis du groupe."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Rangers FC - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Rangers FC
Thorsten Fink
Dimitri De Condé

Plus de news

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

14:00
Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

22:00
"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

10:00
Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges Interview

Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges

14:20
L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

08:00
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

11:00
Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

13:40
Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus" Interview

Déjà le match de la saison entre Bruges et Westerlo : "On s'était pourtant prévenus"

13:20
"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

"Les blessures de Mechele et d'Onyedika nous ont affaiblis" : Tzolis frustré après le partage face à Westerlo

13:00
Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

Une légende du Bayern dans le staff de Vincent Kompany ? Le coach réagit

12:40
Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

Yari Verschaeren a refusé un transfert à l'étranger : "Financièrement, c'était une très belle opportunité"

12:00
L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

11:40
David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

David Hubert revient sur son licenciement à Anderlecht : "Je n'ai jamais cédé aux envies des autres"

11:20
Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

10:30
Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

Anderlecht monte au créneau sur les transferts : "Les montants ne sont pas corrects"

09:30
2
Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

09:00
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

08:30
"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

"On aurait pu en marquer encore plus" : un 5-5 d'anthologie entre le Club de Bruges et Westerlo

07:40
2
Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

Hans Vanaken craque après le match contre Westerlo : "À 5-4, il faut absolument gagner"

07:20
"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

07:00
La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

La cause des blessures de Joaquin Seys ? : "C'est arrivé deux fois"

06:30
"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone

20:20
"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but Réaction

"Ça fait quelque chose de marquer sous les yeux de mon père" : les mots d'Alexis De Sart après son but

23:20
Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

Challenger Pro League : désillusion pour le RWDM contre Courtrai, festival de buts entre Eupen et Lokeren

23:00
Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

22:33
Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

Le RFC Liège s'incline et permet au SK Beveren de poursuivre sa série de victoires

21:52
Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

21:40
"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

21:00
Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

Qui fera tomber l'Union Saint-Gilloise ? "Je ne vois personne capable de les arrêter"

21:20
Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

Déjà dans l'histoire, en attendant beaucoup plus ? Comment Jerry Afriyie pourrait rapporter gros à la RAAL

20:40
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

19:00
Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 0-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 1-0 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 2-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 1-2 AS Roma AS Roma
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö Malmö 1-2 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahce Fenerbahce
Real Betis Real Betis 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 18:45 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18:45 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 21:00 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 21:00 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 21:00 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 21:00 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Utrecht Utrecht 21:00 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved