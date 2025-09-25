Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

Ces derniers mois, une grande attention a été portée à la pelouse d'Anderlecht. Les Mauves ont fait appel à une société liégeoise pour s'occuper de leur terrain.

La saison dernière l'a encore montré : la pelouse du Lotto Park doit être surveillée de près et sans cesse bichonnée. C'est que l'hiver avait valu au Sporting d'évoluer sur un vrai chant de patate. Cet été, la pelouse a une nouvelle fois fait peau neuve.

Et c'est Leidgens, une société liégeoise basée à Dison et Grace-Hollogne qui est derrière tout ça : "On était en concurrence avec sept ou huit entreprises européennes : il y en avait notamment une italienne, deux ou trois françaises. Il y a un savoir-faire wallon qui a été mis en avant grâce à ça", se réjouit Adrien Spineux, du département terrain sportif de chez Leidgens au micro de la RTBF.

Objectif : refaire de la pelouse un billard

L'opération n'a pas été prise à la légère : les nouveaux rouleaux de pelouse ne pouvaient pas rester plus de 24h dans le camion. "C'est une vingtaine de semi-remorques, des camions frigorifiques, qui ont été transférés du Nord de l'Italie jusqu'à Anderlecht, pour sauver toutes les chances d'une pose parfaite avec une qualité de gazon parfaite. On parle de plus ou moins 8500 tonnes à sortir et 8500 tonnes à rentrer".

L'entreprise a l'habitude de collaborer avec des clubs de football pour la pose de nouveaux rouleaux. Chaque année, elle aménage et entretient ainsi 200 terrains : "On a l'habitude de travailler avec le Standard, on collabore aussi avec le centre fédéral de Tubize et au Luxembourg".

C'est donc désormais Anderlecht qui a choisi d'injecter du savoir-faire liégeois dans sa pelouse : "On se doit évidemment de rester impartial et très professionnel, quelle que soit la couleur du club pour lequel on va travailler. Le côté supporter, on le laisse de côté", confirme Leidgens. Si une motte de terre dévie le ballon juste devant Colin Coosemans lors du prochain Clasico, cela serait donc un malencontreux accident.