Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

Bonne nouvelle pour le Clasico : dès cette saison, les supporters visiteurs seront à nouveau autorisés. Pour le choc du 5 octobre, environ 680 supporters du Standard pourront faire le déplacement à Bruxelles.

Nous en sommes déjà à la huitième journée du nouveau championnat et le premier Clasico approche. Et, comme prévu, une bonne nouvelle est tombée.

À partir de cette saison, les supporters visiteurs seront de nouveau les bienvenus lors des Clasicos en Belgique. Une situation qui n’était plus d’actualité depuis la fin de l’année 2023.

Retour des supporters adverses lors du Clasico, mais en nombre limité

À plusieurs reprises, des débordements avaient eu lieu avant, pendant ou après les confrontations entre Anderlecht et le Standard. Les deux clubs avaient alors décidé d’interdire les supporters visiteurs, au moins jusqu’à la fin de la saison dernière.

Comme prévu, le 5 octobre prochain, lors d’Anderlecht-Standard, les fans liégeois pourront à nouveau être présents. Toutefois, tout le monde ne pourra pas faire le déplacement.

Selon Het Laatste Nieuws, les autorités locales ont autorisé environ 680 supporters du Standard à assister à la rencontre. Il s’agira donc d’un retour encadré.