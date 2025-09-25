Interview Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
Un groupe presque au complet : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la réception du Club de Bruges
Deux jours avant la réception du Club de Bruges, Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard, ce jeudi en conférence de presse. Elle se vide, mais certains joueurs ne sont pas encore disponibles pour affronter les Blauw & Zwart.

Six jours après la première victoire de Vincent Euvrard sur le banc, le Standard recevra le Club de Bruges ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée de Pro League.

En bord de Meuse, l'infirmerie commence à se vider, avec les retours dans le groupe d'Ibe Hautekiet et de Timothé Nkada depuis la semaine dernière. Josué Homawoo a également repris l'entraînement collectif cette semaine et pourrait être en mesure de figurer sur la feuille de match.

Je pensais faire monter Nkada à Westerlo"

"Certainement pas pour commencer, mais il y a des chances qu'il soit sur le banc. Ce serait déjà une belle victoire de l'avoir parmi nous. Il faut attendre le dernier entraînement pour faire un choix, mais il progresse progressivement en suivant le protocole des commotions cérébrales. Il m'a envoyé un message le lendemain de sa blessure pour me dire que, s'il le pouvait, il serait déjà là."

"Ibe (Hautekiet) et Timo (Nkada) vont de mieux en mieux, ils ont bien digéré la semaine. J'avais en tête de faire monter Timo à Westerlo. À 0-2 et en bloc bas, il aurait pu faire mal avec sa vitesse. Mais j'ai dû faire des changements en défense, comme Daan et Marlon. C'est un peu embêtant pour un entraîneur, car on préfère amener de la fraîcheur devant. On a dû faire nos changements très tôt et pas spécialement ceux que nous pensions."

De la précaution, mais pas de vraie blessure pour les joueurs sortis à Westerlo

Sur la pelouse de Westerlo, Daan Dierckx, Marco Ilaimaharitra et Marlon Fossey ont dû quitter leurs partenaires en cours de partie pour un petit pépin physique. Adnane Abid avait terminé le match, mais également avec une douleur suite à un duel avec Reynolds. Ces quatre joueurs seront bien disponibles samedi soir.

"À surveiller tout de même, mais pour le moment, c'est OK. Adnane a perdu quelques entraînements après l'action où Reynolds lui est tombé sur la cheville, mais il a repris avec le groupe et ça devrait aller."

L'infirmerie du Standard est donc pratiquement vide. Il reste Boli Bolingoli, qui pourrait encore avoir besoin de quelques semaines pour revenir, et David Bates, qui, lui, sera encore absent plusieurs mois. "À part ça, nous sommes au grand complet", s'est réjoui Vincent Euvrard.

Vincent Euvrard

