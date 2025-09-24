Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo a retrouvé l'entraînement collectif du Standard cette semaine. Le club a publié un communiqué au sujet de l'état de son joueur.

Pour rappel, le joueur de 27 ans était sorti sur blessure face à Malines le 12 septembre. Alors que la rencontre venait à peine de démarrer, le jeu a été mis en pause pour une durée de huit minutes après un duel entre Bilal Badili et le Liégeois. La nouvelle recrue du Standard avait dû quitter le terrain sur civière et avait ensuite rejoint l’hôpital embarqué en ambulance.

Heureusement, cela n’est pas aussi grave qu’on pouvait l’imaginer. "Le défenseur togolais a passé fin de la semaine dernière et début de cette semaine des examens neurologiques complémentaires qui sont très rassurants," explique le Standard.

Josué va bien

"Josué va bien et a déjà pu reprendre l’entraînement ce mardi. Notre club et le joueur remercient les supporters pour leurs nombreux messages de soutien et de réconfort."

Sur les images, partagées par le club, nous pouvons l’apercevoir souriant. Cet incident est désormais derrière lui et il espère bien montrer ce dont il est capable sous le maillot du Standard.

Le prochain défi des Rouches ce sera ce samedi à 18h15. Et il sera loin d’être évident puisqu’ils recevront le Club de Bruges à Sclessin. Enchaîner un deuxième succès de suite après la victoire contre Westerlo serait évidemment le bienvenu côté liégeois.