Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2498

Josué Homawoo a retrouvé l'entraînement collectif du Standard cette semaine. Le club a publié un communiqué au sujet de l'état de son joueur.

Pour rappel, le joueur de 27 ans était sorti sur blessure face à Malines le 12 septembre. Alors que la rencontre venait à peine de démarrer, le jeu a été mis en pause pour une durée de huit minutes après un duel entre Bilal Badili et le Liégeois. La nouvelle recrue du Standard avait dû quitter le terrain sur civière et avait ensuite rejoint l’hôpital embarqué en ambulance.

Heureusement, cela n’est pas aussi grave qu’on pouvait l’imaginer. "Le défenseur togolais a passé fin de la semaine dernière et début de cette semaine des examens neurologiques complémentaires qui sont très rassurants," explique le Standard.

Josué va bien

"Josué va bien et a déjà pu reprendre l’entraînement ce mardi. Notre club et le joueur remercient les supporters pour leurs nombreux messages de soutien et de réconfort."

Sur les images, partagées par le club, nous pouvons l’apercevoir souriant. Cet incident est désormais derrière lui et il espère bien montrer ce dont il est capable sous le maillot du Standard.

Le prochain défi des Rouches ce sera ce samedi à 18h15. Et il sera loin d’être évident puisqu’ils recevront le Club de Bruges à Sclessin. Enchaîner un deuxième succès de suite après la victoire contre Westerlo serait évidemment le bienvenu côté liégeois.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Josué Homawoo

Plus de news

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

17:00
Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

16:20
Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

16:00
"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

15:00
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

13:20
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

06:00
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
2
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
1
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

07:20
4
Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

09:00
Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

08:30
"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

07:40
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

08:00
Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

23:20
"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

23:40
1
Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

06:40
Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

06:20
Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

23:00
1
Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre" Interview

Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved