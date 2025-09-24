L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

Vincent Euvrard voit petit à petit ses joueurs blessés redevenir disponibles au Standard. Marlon Fossey n'a pas joué la seconde période à Westerlo par précaution, et seul David Bates restera absent pour une longue durée.

Vincent Euvrard a commencé son aventure au Standard avec de nombreuses blessures à gérer dans l'effectif, notamment dans le compartiment défensif. Le cas de David Bates était déjà connu, mais Ibe Hautekiet a également ressenti une gêne récemment, Boli Bolingoli est aussi blessé et, contre Malines, Josué Homawoo a quitté ses partenaires sur civière après un duel dès les premiers instants.

L'entraîneur des Rouches, qui a replacé Ibrahim Karamoko en défense centrale avec une certaine satisfaction, a, de plus, eu des sueurs froides la semaine dernière lorsque Marlon Fossey a montré des difficultés physiques et est devenu incertain pour la rencontre.



Lire aussi… Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre"

De la précaution pour Fossey, petite gêne pour Ilaimaharitra

Le défenseur latéral droit et capitaine a finalement tenu sa place à Westerlo, mais il a été remplacé à la mi-temps par Henry Lawrence. "C'était juste par précaution. Il a senti que ça tirait un peu et on n'a pas pris de risques. On a hésité à le faire jouer 45 ou 60 minutes, c'était donc 45", rassurait Vincent Euvrard en conférence de presse.

Le T1 a eu une autre inquiétude en fin de match, lorsque Daan Dierckx s'est mis à boiter. Il a été remplacé par Ibe Hautekiet. "C'étaient plutôt des crampes pour lui, rien de grave", a répondu Euvrard. "Par contre, Marco Ilaimaharitra a senti un petit quelque chose dans les fessiers, mais ça ne semblait pas trop grave", a-t-il ajouté.

Vincent Euvrard va pouvoir, petit à petit, compter à nouveau sur un secteur défensif un peu plus fourni. L'infirmerie des Rouches se vide, puisque Timothé Nkada était également de retour sur la feuille de match à Westerlo. Il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles de David Bates, qui ne sera pas là avant encore de longs mois, tandis qu'il faudra patienter quelques semaines pour assister au retour de Boli Bolingoli.