Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi

Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi
Deviens fan de KV Courtrai! 533

Denis Odoi s'entraîne avec Courtrai depuis plus d'une semaine et semble proche de la signature. Le défenseur expérimenté avait rompu son contrat à l'Antwerp, notamment en raison de la grande distance séparant le Bosuil de Knokke, où il habite.

Le directeur sportif de Courtrai, Nils Vanneste, est resté assez prudent concernant la situation, mais a laissé entendre qu’il pourrait y avoir du mouvement. "C’est exact, et il n’est certainement pas impossible qu’il signe, mais pour l’instant, nous laissons encore la situation se calmer", a-t-il déclaré prudemment à Het Laatste Nieuws.

L’entraîneur Michiel Jonckheere a confirmé que c’est Odoi lui-même qui a pris contact avec le club. "Il m’a contacté. Pour l’instant, c’est simplement pour maintenir sa condition physique, mais cela peut évoluer." La porte est donc clairement entrouverte pour une collaboration plus longue.

Odoi montre déjà sa valeur dans le groupe

Au sein du groupe, Odoi semble déjà apporter sa contribution. "Denis s’intègre vraiment bien. Il coache les autres joueurs, et c’est beau à voir", a souligné Jonckheere. Son rôle de mentor pourrait donc immédiatement constituer un atout.

Pour les Kerels, l’arrivée d’un joueur expérimenté comme Odoi représenterait un renfort apprécié. Dans la lutte pour la promotion, son calme et ses qualités de leader en défense peuvent faire la différence. Vanneste reconnaît que ce type de profil peut être précieux dans les matchs difficiles.

Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais les chances que Denis Odoi devienne officiellement joueur de Courtrai dans les semaines à venir ne cessent de croître. Les prochaines semaines permettront de savoir si cette collaboration sera concrétisée.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Courtrai
Denis Odoi

Plus de news

Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

12:00
Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

11:30
Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

10:30
"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

09:00
"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

10:00
"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

09:30
Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

08:30
Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges Interview

Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

08:00
🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

07:40
La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

La saga Ordonez, c'est reparti : voici comment... Vincent Kompany pourrait jouer un rôle dans son transfert

07:20
Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

07:00
Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

Quelle renaissance : un ancien chouchou d'Edward Still et Vincent Kompany s'offre un triplé en Europa League

06:30
"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

06:00
Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

Cacher son opération avant le transfert de ses rêves ? Un ancien d'Anderlecht obligé de sortir du bois

23:20
Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

22:00
"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

"Cette chance à Anderlecht, j'ai su la saisir" : les vérités de David Hubert avant de retrouver les Mauves

22:40
Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

21:40
Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

Le savoir-faire ne se dément pas : une touche liégeoise remarquée au Lotto Park

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

21:20
Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

21:20
"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

"Malgré le numéro sur son maillot..." : les mots forts de Besnik Hasi sur Yari Verschaeren

21:00
D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

20:40
"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

"Fais attention à toi en dehors du stade" : un ancien de Pro League révèle s'être fait menacer par un agent

20:20
C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

C'est signé : embarqué dans la lutte pour le maintien la saison passée, le voilà nouveau coéquipier de Neymar

20:00
"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

"Je reviendrai pour défendre le Barça" : Gavi publie un message fort après son opération

19:30
Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

Hasi dévoile le SMS envoyé par David Hubert et... lui donne raison : "Je n'aurais pas fait ça non plus"

19:00
Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

Incroyable : une légende du Club de Bruges avait prédit le spectacle fou du 5-5 contre Westerlo

18:40
La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

La "grande action" de "solidarité" mise en place par Charleroi lors du match contre Malines

18:20
Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

Besnik Hasi souligne l'importance d'un joueur qu'on attendait sur le départ

17:40
Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

18:00
Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

17:20
Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

Killian Sardella et Ilay Camara titulaires face à Louvain ? Besnik Hasi est clair

17:00
Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

Brandon Mechele et Raphael Onyedika blessés : le Club de Bruges craint une longue absence

16:30
Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

Le frère d'un ancien Anderlechtois au cœur d'une polémique pour avoir rendu hommage à Charlie Kirk

16:00
4
Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

15:40
Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

Les supporters du Standard bientôt de retour au Lotto Park pour le Clasico... mais en nombre limité

15:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 7
Francs Borains Francs Borains 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 0-2 Beerschot Beerschot
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-2 Lommel SK Lommel SK
FC Liège FC Liège 1-2 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-3 Eupen Eupen
La Gantoise La Gantoise 0-0 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved