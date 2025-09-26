Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi

Denis Odoi s'entraîne avec Courtrai depuis plus d'une semaine et semble proche de la signature. Le défenseur expérimenté avait rompu son contrat à l'Antwerp, notamment en raison de la grande distance séparant le Bosuil de Knokke, où il habite.

Le directeur sportif de Courtrai, Nils Vanneste, est resté assez prudent concernant la situation, mais a laissé entendre qu’il pourrait y avoir du mouvement. "C’est exact, et il n’est certainement pas impossible qu’il signe, mais pour l’instant, nous laissons encore la situation se calmer", a-t-il déclaré prudemment à Het Laatste Nieuws.

L’entraîneur Michiel Jonckheere a confirmé que c’est Odoi lui-même qui a pris contact avec le club. "Il m’a contacté. Pour l’instant, c’est simplement pour maintenir sa condition physique, mais cela peut évoluer." La porte est donc clairement entrouverte pour une collaboration plus longue.

Odoi montre déjà sa valeur dans le groupe

Au sein du groupe, Odoi semble déjà apporter sa contribution. "Denis s’intègre vraiment bien. Il coache les autres joueurs, et c’est beau à voir", a souligné Jonckheere. Son rôle de mentor pourrait donc immédiatement constituer un atout.

Pour les Kerels, l’arrivée d’un joueur expérimenté comme Odoi représenterait un renfort apprécié. Dans la lutte pour la promotion, son calme et ses qualités de leader en défense peuvent faire la différence. Vanneste reconnaît que ce type de profil peut être précieux dans les matchs difficiles.

Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais les chances que Denis Odoi devienne officiellement joueur de Courtrai dans les semaines à venir ne cessent de croître. Les prochaines semaines permettront de savoir si cette collaboration sera concrétisée.