Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

La saison dernière, Pieter Gerkens voudra vite l'oublier. À La Gantoise, le milieu de terrain a rapidement été écarté et n'a jamais eu l'occasion de se montrer. Prêté cette saison au Cercle de Bruges, il renaît après une période particulièrement difficile sur le plan mental.

"Je n’ai jamais vraiment été mis en avant et je n’ai jamais eu ma chance", confie aujourd’hui le Limbourgeois au Nieuwsblad. Cette situation était d’autant plus frustrante que Gand n’était pas non plus un prétendant au titre. "Si Gand avait joué pour le championnat, on pourrait encore l’accepter, mais ce n’était pas le cas. Dès la trêve hivernale, j’ai senti que ça allait être difficile."

Entre les lignes, Gerkens a compris qu’il ne faisait plus partie des plans du club. "Ça n’a jamais été dit ouvertement, mais c’était clair. Le nombre de minutes que je jouais était négligeable. En tant que professionnel, tu essaies toujours de te préparer et de rester professionnel, mais ça pèse."

Reversé dans le noyau... C de La Gantoise, Pieter Gerkens a vécu un vrai choc

Les choses se sont compliquées lorsqu’il a été relégué dans le noyau... C de Gand. "Ces dernières semaines ont été difficiles et ça m’a touché personnellement. On voit parfois ça arriver à d’autres joueurs, mais se retrouver soi-même dans une telle situation était nouveau pour moi. C’était une dure leçon."

Pourtant, Gerkens a continué à travailler à l’entraînement et à garder la tête haute. "J’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Ce n’était pas facile, mais j’en suis sorti plus fort. Finalement, ces mois m’ont fait comprendre que je devais moi-même franchir une nouvelle étape."

Cette étape est venue avec son prêt au Cercle de Bruges, où il se sent à nouveau important et valorisé. Mais la douleur de cette année perdue à Gand reste une partie de son histoire. "Heureusement, c’est derrière moi maintenant", conclut-il. "Je suis heureux de pouvoir à nouveau montrer que je suis suffisamment bon pour apporter ma contribution au plus haut niveau."