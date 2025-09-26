Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Plus il viellit, plus Hans Vanaken continue à faire l'unanimité autour de lui. Au début, certains doutaient pourtant de sa réussite au plus haut niveau.

En 2013, quand Hans Vanaken a disputé ses toutes premières minutes en D1A sur la pelouse d'Anderlecht avec Lokeren, il avait déjà 80 matchs de Challenger Pro League dans les jambes avec Lommel. Les pensionnaires de Daknam n'étaient évidemment pas les seuls à l'avoir remarqué.

Autre club en plein boom au début de la dernière décennie, Courtrai avait également Vanaken dans le viseur. Le KV avait à l'époque un certain Hein Vanhaezebrouck sur son banc. Ce dernier s'est confié sur les raisons de la non-venue de la future icône brugeoise.

"Il était dans la liste. L'un de nos recruteurs l'avait observé à deux reprises. Il cochait 90 à 95 % des cases, le rapport était globalement positif", se souvient Vanhaezebrouck dans l'émission Sjotcast.

Une seule crainte

"Le rapport mentionnait un bon joueur de football. Bonnes aptitudes techniques, bon dans la lecture du jeu. Le seul problème : il jouait à un rythme digne des années '60. C'est la seule fois où ce recruteur s'est trompé, et c'était concernant le meilleur joueur de Belgique de la dernière décennie", explique HVH.

Ce reproche lui a encore récemment coûté sa place chez les Diables Rouges quand Domenico Tedesco était notre sélectionneur. Mais sa vision du jeu exceptionnelle en est la preuve : malgré le règne de l'intensité et du contre-pressing, il y a encore de rares places pour des joueurs jouant comme au siècle passé.