Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

C'est un coup dur pour Stef Wils, qui ne pourra pas compter sur Dennis Praet pour le déplacement de l'Antwerp à Zulte Waregem, ce samedi après-midi. L'ancien Soulier d'Or souffre d'une blessure musculaire.

Douzième de Pro League après son match nul à Anderlecht la semaine dernière, le Royal Antwerp doit réagir et recoller au haut du tableau, ce qui passera par une victoire sur le terrain de Zulte Waregem, ce samedi après-midi.

Avant cette rencontre, Stef Wils a néanmoins annoncé une mauvaise nouvelle en conférence de presse, selon les propos repris par la Gazet van Antwerpen.

Stef Wils privé de Dennis Praet à l'Antwerp

En effet, l'ancien Soulier d'Or Dennis Praet s'est blessé musculairement à l'entraînement et ne pourra pas accompagner l'équipe à l'Essevee. Stef Wils espère le récupérer avant la trêve internationale du mois d'octobre, a-t-il indiqué.

Une très mauvaise nouvelle, tant l'ancien joueur d'Anderlecht était censé devenir le maître à jouer des Anversois. Comme depuis plusieurs semaines, Gyrano Kerk et Geoffry Hairemans sont également absents sur blessure.

Néanmoins, Stef Wils pourra compter sur les retours de Rosen Bozhinov et Yuto Tsunashima. Touchés en début de semaine contre Anderlecht, les deux défenseurs sont désormais disponibles pour la rencontre.