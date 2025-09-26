Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Mathias Fixelles retrouve l'Union avec Westerlo ce weekend. Le milieu de terrain garde une tonne de son passage au Parc Duden.

C'est en 2021, alors que l'Union venait de remonter en première division, que Mathias Fixelles a quitté Saint-Gilles. Après six mois à Courtrai, le Sonegien s'est stabilisé à Westerlo. Monté au jeu lors du match complètement fou au Club de Bruges en semaine, il s'apprête désormais à retrouver un Stade Joseph Marien qu'il connaît par coeur.

Fixelles y a tout de même évolué pendant cinq ans. L'époque où l'Union alignait des garçons comme Roman Ferber, Serge Tabekou, Pietro Perdichizzi, Federico Vega, il l'a bien connue. Au niveau structurel, tout était également très différent.

"Les joueurs actuels n'ont pas connu les galères de l'Union. Il fallait courir quinze minutes pour rejoindre la salle de musculation publique. C'est pour ça que j'ai mal vécu mon départ : j'avais traversé toutes les étapes pour amener le club en D1A", explique-t-il à La Dernière Heure.

Le début de quelque chose de grand

Mathias Fixelles a donc également vu les bases des premières saisons folles en D1A. Avant Felice Mazzu, des joueurs comme Ismaël Kandouss, Teddy Teuma et Casper Nielsen commençaient à s'affirmer. À l'époque, la détection saint-gilloise ne faisait pas encore parler dans la Belgique entière mais en était à ses débuts.

"Lors du team building à Spa, on a vu arriver un petit gros assez lent sur le terrain. Il n'était pas un peu gros, il était vraiment gros : c'était Deniz Undav. On s'est tous regardés en se disant : "C'est lui notre nouvel attaquant phare ? Il ne ressemble pas beaucoup à un joueur de football", en rigole encore Fixelles.