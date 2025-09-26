Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Rencontre importante entre le sixième et le cinquième du championnat, ce dimanche. Le Sporting Charleroi recevra Malines, une rencontre préfacée par Rik de Mil en conférence de presse.

"Un très bon challenge entre deux équipes ambitieuses", voilà comment Rik de Mil a présenté la rencontre qui opposera son Sporting Charleroi à Malines, ce dimanche (18h30).

Malgré leur coup d’arrêt contre Zulte Waregem, les Zèbres sont sixièmes de la Jupiler Pro League après huit journées, tandis que Malines pointe à la cinquième place, avec un point de plus. Cette affiche s’annonce donc importante au Mambourg.

"Je sais que tout le monde aime voir Charleroi à cette place, mais en ce moment, je ne regarde pas le classement. Je me concentre sur la manière de jouer et sur l’envie de gagner des matchs, car c’est ça qui va nous rapporter des points et la place que nous méritons en fin de saison", a ajouté le T1 des Zèbres.

Rik de Mil privé de trois joueurs pour affronter Malines

Pour ce match, il sera néanmoins privé de plusieurs joueurs clés. Massamba Sow et Parfait Guiagon sont toujours absents, tandis que Jakob Napoleon Romsaas a repris l’entraînement, mais il est probable que la rencontre arrive trop tôt pour lui.

Charleroi pourra notamment compter sur Patrick Pflücke, arrivé cet été de Malines, pour faire la différence. L’Allemand a déclaré cette semaine qu’il aurait pu rejoindre le Standard, mais qu’il estime avoir fait le bon choix en signant avec les Zèbres. Une réalisation contre ses anciennes couleurs ce dimanche renforcerait encore sa popularité auprès des supporters carolos.

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
