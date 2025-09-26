Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Arrivé au Mambourg cet été, Patrick Pflücke figurait d'abord sur les tablettes de Marc Wilmots au Standard. L'Allemand se dit heureux que le transfert ne se soit pas concrétisé.

Passé par les centres de formation de Mainz et du Borussia Dortmund, Patrick Pflücke est arrivé à Malines en 2023 en provenance du FC Servette. L’ailier droit s’est progressivement imposé derrière les casernes.

Auteur de neuf buts et onze passes décisives en 75 apparitions, mais surtout de prestations complètes même lorsqu’il n’était pas décisif sur le plan statistique, l’Allemand de 28 ans a suscité de l’intérêt pendant l’été.

C’est d’abord… le Standard qui l’a contacté, selon ses dires dans un entretien accordé à nos confrères de l’Avenir. "Très tôt dans le mercato, ça m’a d’ailleurs un peu surpris. Mais cela n’a pas été plus loin, sans que je connaisse la raison", a-t-il avoué.

Marc Wilmots était le premier à s'intéresser à Patrick Pflücke cet été

Un mal pour un bien, selon lui. Dans les derniers jours du mercato, c’est le Sporting Charleroi qui est allé le chercher pour la somme de 400 000 €, selon Transfermarkt. Auteur de deux buts et d’une passe décisive en neuf rencontres, il est à créditer d’un bon début de saison.

"Je suis content que cela ne se soit pas fait, car j’ai l’impression que l’environnement est plus stable ici qu’au Standard", a-t-il conclu. Seul l’avenir dira si le choix de rejoindre le Mambourg plutôt que Sclessin était le bon.