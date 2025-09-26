Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Bas Dost a officiellement mis un terme à sa carrière. Le Néerlandais ne veut prendre aucun risque avec ses problèmes cardiaques.

Cela fait près de deux ans que Bas Dost n'est plus apparu en match officiel. En 2023, peu après avoir rejoint le NEC, le géant néerlandais s'est effondré sur le terrain, victime d'un malaise cardiaque.

Les médecins des deux équipes ont immédiatement réagi, réussissant à le réanimer. Dost souffrait d'une inflammation persistante du muscle cardiaque. Christian Eriksen a vécu la même scène glaçante mais a vu son inflammation disparaître.

Après avoir longtemps espéré, Bas Dost a fini par se faire une raison : "On ne peut pas jouer avec sa vie. J'y ai réfléchi pendant deux semaines et j'ai finalement pris ma décision", explique-t-il à l'Algemeen Dagblad.

Des buts et encore des buts, partout où il est passé

L'attaquant de 36 ans raccroche les crampons après pas moins de 170 buts inscrits en carrière. Sa présence dans le rectangle en faisait un poison pour les défenses adverses. Sa meilleure période restera sans doute son passage au Sporting Portugal (93 buts en 127 matchs) mais aussi son association avec Kevin De Bruyne à Wolfsburg.

Au Club de Bruges aussi, Bas Dost avait fait parler la poudre (24 buts en 57 matchs, dépassant même la moyenne d'un but tous les deux matchs en Pro League), tout en étant d'une aide précieuse pour aiguiller les jeunes, même lorsqu'il jouait moins.