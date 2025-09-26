"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

Rik De Mil a été licencié de manière surprenante à Westerlo en mars 2024. Le jour même, il se trouvait déjà dans le bureau de Mehdi Bayat, très réactif pour le faire rejoindre Charleroi.

En mars 2024, Rik De Mil a été licencié de son poste d’entraîneur à Westerlo. Le club pointait du doigt le match nul à domicile contre Genk, marqué par une fin de rencontre où les deux équipes ont semblé cesser de jouer, mais pour De Mil, la véritable raison était ailleurs.

Il n’est toutefois pas resté longtemps sans club : trois jours après son départ de la Campine, il était déjà présenté à Charleroi. Dans le podcast MidMid, diffusé dans le nord du pays, il est revenu sur cet épisode. "C’est une histoire exceptionnelle."



Lire aussi… Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Mehdi Bayat a immédiatement saisi l'opportunité

"Ce licenciement a évidemment été une totale surprise. Je n’ai même pas eu le temps de l’annoncer à la maison, car c’était déjà dans la presse", explique l’entraîneur. Mehdi Bayat a réagi très rapidement.

"J’ai reçu des centaines de messages et d’appels auxquels je n’ai pas forcément répondu. Sans ouvrir les messages, on peut quand même voir ce qui arrive. Il y avait un message : ‘Peut-on parler ? Salutations, Mehdi Bayat.’"

"Et ensuite, il a dit : ‘Où es-tu en ce moment ?’. J’ai répondu que j’étais à Westerlo. Et il m’a dit : ‘Charleroi n’est pas loin. Tu sais quoi ? Viens à Charleroi. On va discuter.’ Quelques heures plus tard, j’étais dans son bureau", conclut De Mil. Trois jours plus tard, il était officiellement présenté. Comme quoi, dans le football, tout peut aller très vite.