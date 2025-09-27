La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Patro Eisden s'est imposé 1-4 chez les U23 de Genk. Les jeunes du Racing ont pourtant bien commencé leur rencontre.

Deux derbys limbourgeois pour le prix d'un ce weekend ! Alors que le match entre Genk et Saint-Trond n'a lieu que dimanche, les U23 du Racing défiaient le Patro Eisden, un autre concurrent régional, hier soir.

Genk a d'emblée surpris son adversaire en ouvrant le score après seulement deux minutes par l'entremise de Victory Beniangba. Malheureusement pour eux, il s'agira de leur seul tir cadré de la rencontre.

Le Patro se met en route

Tout s'est corsé en l'espace d'un quart d'heure. Léandro Rousseau a d'abord égalisé pour les visiteurs, avant que les jeunes du Racing ne soient réduits à dix. Rousseau a ensuite enfoncé le clou en s'offrant un doublé sur penalty.

L'attaquant de 22 ans retrouve ainsi le chemin des filets après trois matchs sans marquer. Avec ce doublé, le voilà à 5 buts en 7 matchs de D1B, soit autant que Thierry Ambrose, avec qui il partage le tire de co-meilleur buteur de D1B. Et le calvaire des U23 locaux n'était pas fini.

Le Patro a en effet inscrit deux nouveaux buts en deux minutes en fin de première mi-temps pour rentrer au vestiaire sur le score de 1-4. Avec un homme de plus et trois buts d'écart, les visiteurs n'ont pas eu besoin d'appuyer sur l'accélérateur dans le deuxième acte pour revenir à la cinquième place.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Jong Genk

Plus de news

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00
1
Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

20:30
Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

20:00
"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

19:30
Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression" Interview

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

18:40
Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

19:00
Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

18:20
Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

18:00
Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

17:30
"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

17:00
Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

16:30
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

16:00
Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

15:30
Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

15:00
Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

14:30
2
Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

14:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

13:30
"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

13:00
Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

12:30
Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

12:00
Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi

Ça y est presque : Denis Odoi est sur le point de relever un nouveau défi

11:00
Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

11:30
Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

Plutôt que Reims, Théo Leoni aurait pu retrouver... Jesper Fredberg cet été : "C'était l'autre grosse piste"

10:30
"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

09:00
"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

10:00
"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

09:30
Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Courtrai KV Courtrai 20:00 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 20:00 RFC Seraing RFC Seraing
Beerschot Beerschot 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 28/09 FC Liège FC Liège
La Gantoise La Gantoise 28/09 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 28/09 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved