La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

Le Patro Eisden s'est imposé 1-4 chez les U23 de Genk. Les jeunes du Racing ont pourtant bien commencé leur rencontre.

Deux derbys limbourgeois pour le prix d'un ce weekend ! Alors que le match entre Genk et Saint-Trond n'a lieu que dimanche, les U23 du Racing défiaient le Patro Eisden, un autre concurrent régional, hier soir.

Genk a d'emblée surpris son adversaire en ouvrant le score après seulement deux minutes par l'entremise de Victory Beniangba. Malheureusement pour eux, il s'agira de leur seul tir cadré de la rencontre.

Le Patro se met en route

Tout s'est corsé en l'espace d'un quart d'heure. Léandro Rousseau a d'abord égalisé pour les visiteurs, avant que les jeunes du Racing ne soient réduits à dix. Rousseau a ensuite enfoncé le clou en s'offrant un doublé sur penalty.

L'attaquant de 22 ans retrouve ainsi le chemin des filets après trois matchs sans marquer. Avec ce doublé, le voilà à 5 buts en 7 matchs de D1B, soit autant que Thierry Ambrose, avec qui il partage le tire de co-meilleur buteur de D1B. Et le calvaire des U23 locaux n'était pas fini.

Le Patro a en effet inscrit deux nouveaux buts en deux minutes en fin de première mi-temps pour rentrer au vestiaire sur le score de 1-4. Avec un homme de plus et trois buts d'écart, les visiteurs n'ont pas eu besoin d'appuyer sur l'accélérateur dans le deuxième acte pour revenir à la cinquième place.