Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper est de retour avec le collectif de Brighton. Le Diable Rouge se rapproche de plus en plus d'un comeback.

L'international belge a partagé une story Instagram via une publication de son club, où l'on peut l'apercevoir en train de s’entraîner en salle. Il a ajouté : "Bien d'être de retour avec l'équipe."

Pour rappel, l’ancien Brugeois avait été touché au genou face à Bournemouth. Il avait dû quitter la pelouse après seulement 24 minutes après avoir violemment percuté un panneau publicitaire.

Malheureusement pour lui, son équipe s'était ensuite inclinée sur le score de 2-1 le 13 septembre dernier. La semaine passée, face à Tottenham, les Seagulls ont partagé l'enjeu (2-2) à la maison.

Prochain match ce samedi après-midi

Le prochain défi du club anglais sera pour ce samedi. Les hommes de Fabian Hürzeler se déplacent à Chelsea, qui s'est incliné face à Manchester United (2-1) en Premier League la semaine dernière.

Maxim De Cuyper et ses coéquipiers sont actuellement 14e au classement du championnat anglais. Avec cinq points après cinq rencontres, leur bilan est le suivant : une victoire, deux nuls et deux défaites.