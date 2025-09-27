Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?
Maxim De Cuyper est de retour avec le collectif de Brighton. Le Diable Rouge se rapproche de plus en plus d'un comeback.

L'international belge a partagé une story Instagram via une publication de son club, où l'on peut l'apercevoir en train de s’entraîner en salle. Il a ajouté : "Bien d'être de retour avec l'équipe."

Pour rappel, l’ancien Brugeois avait été touché au genou face à Bournemouth. Il avait dû quitter la pelouse après seulement 24 minutes après avoir violemment percuté un panneau publicitaire.

Malheureusement pour lui, son équipe s'était ensuite inclinée sur le score de 2-1 le 13 septembre dernier. La semaine passée, face à Tottenham, les Seagulls ont partagé l'enjeu (2-2) à la maison. 

Prochain match ce samedi après-midi

Le prochain défi du club anglais sera pour ce samedi. Les hommes de Fabian Hürzeler se déplacent à Chelsea, qui s'est incliné face à Manchester United (2-1) en Premier League la semaine dernière.

Maxim De Cuyper et ses coéquipiers sont actuellement 14e au classement du championnat anglais. Avec cinq points après cinq rencontres, leur bilan est le suivant : une victoire, deux nuls et deux défaites.

 
Maxim De Cuyper

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
