Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nouveau résultat étonnant pour le promu flandrien : Zulte Waregem, après Anderlecht et Charleroi, s'est offert le scalp de l'Antwerp. L'équipe de Sven Vandenbroeck est dans le top 6 !

Qui aurait parié que Zulte Waregem figurerait, même si c'est temporaire, dans le top 6 du championnat après 9 journées de championnat ? Probablement pas les Flandriens eux-mêmes. Mais voilà l'Essevee 5e après avoir battu l'Antwerp ce samedi (2-0) au Gaverbeek.

Une victoire qui s'est dessinée en deuxième période : l'inévitable Jeppe Erenbjerg a ouvert le score pour Zulte Waregem à la 56e minute. Un quatrième but pour le milieu offensif danois, qui porte véritablement son équipe depuis la remontée. 

Lire aussi… 📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

Avec 17 frappes à 8, dont 6 cadrées (pour une seule côté anversois), Zulte Waregem dominera outrageusement les chiffres de ce match, et sera récompensé par un second but signé Marley Aké, son premier de la saison. 

Zulte confirme là son statut de "giant killer" cette saison, ayant battu le Sporting Charleroi le week-end dernier et désormais l'Antwerp, deux équipes qui se battaient cet été pour un ticket européen. Il y a quelques semaines, les promus battaient également le RSC Anderlecht.

L'Antwerp, de son côté, vit une saison plus compliquée : les hommes de Stef Wils n'ont plus gagné depuis trois matchs et stagnent à la 12e place au classement, deux unités seulement devant l'avant-dernier, OHL.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Zulte Waregem

Plus de news

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
LIVE : Voici les compositions de Standard - Club de Bruges (18h15) Live

LIVE : Voici les compositions de Standard - Club de Bruges (18h15)

17:19
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
1
Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

14:30
David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

13:20
Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

13:00
Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

12:20
Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

12:40
Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

11:20
"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

11:40
Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

12:00
Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

11:00
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
2
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40
"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

09:00
"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

26/09
La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

06:30
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved