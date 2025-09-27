Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Nouveau résultat étonnant pour le promu flandrien : Zulte Waregem, après Anderlecht et Charleroi, s'est offert le scalp de l'Antwerp. L'équipe de Sven Vandenbroeck est dans le top 6 !

Qui aurait parié que Zulte Waregem figurerait, même si c'est temporaire, dans le top 6 du championnat après 9 journées de championnat ? Probablement pas les Flandriens eux-mêmes. Mais voilà l'Essevee 5e après avoir battu l'Antwerp ce samedi (2-0) au Gaverbeek.

Une victoire qui s'est dessinée en deuxième période : l'inévitable Jeppe Erenbjerg a ouvert le score pour Zulte Waregem à la 56e minute. Un quatrième but pour le milieu offensif danois, qui porte véritablement son équipe depuis la remontée.



Lire aussi… 📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

Avec 17 frappes à 8, dont 6 cadrées (pour une seule côté anversois), Zulte Waregem dominera outrageusement les chiffres de ce match, et sera récompensé par un second but signé Marley Aké, son premier de la saison.

Zulte confirme là son statut de "giant killer" cette saison, ayant battu le Sporting Charleroi le week-end dernier et désormais l'Antwerp, deux équipes qui se battaient cet été pour un ticket européen. Il y a quelques semaines, les promus battaient également le RSC Anderlecht.

L'Antwerp, de son côté, vit une saison plus compliquée : les hommes de Stef Wils n'ont plus gagné depuis trois matchs et stagnent à la 12e place au classement, deux unités seulement devant l'avant-dernier, OHL.