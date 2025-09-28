Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça...

La Gantoise a fait preuve d'efficacité ce dimanche pour s'imposer au Cercle de Bruges. Un succès qui satisfait Ivan Leko, qui sait toutefois que beaucoup de travail reste à accomplir.

La Gantoise a montré toute son efficacité ce dimanche face au Cercle de Bruges. Les Buffalos ont inscrit quatre buts contre les Groen & Zwart, qui ont pourtant eu autant d’occasions dans une rencontre plaisante à suivre.

"Ce fut un match très intense. Je suis content de la victoire contre une équipe qui joue bien au football. Ce fut une belle rencontre des deux côtés et cela aurait pu basculer dans les deux sens, mais nous méritions peut-être 5 % de plus la victoire", a commenté Ivan Leko en conférence de presse.



Malgré la victoire, Gand a encore beaucoup de travail

"Dans un stade difficile contre un adversaire coriace, ce résultat peut booster notre confiance", a ajouté l’entraîneur de Gand. Mais il a immédiatement souligné qu’il restait encore beaucoup à améliorer : "Nous devons rester humbles et travailler dur. Nous sommes encore en construction, il faut mieux choisir nos moments, chercher plus de stabilité en défense. Ces trois points nous aideront pour l’avenir."

"Le Cercle nous a mis sous pression par moments. Après la lourde déception face à Anderlecht, revenir après avoir été menés est très positif. Mais nous avons concédé trop de tirs et il reste du travail à différents niveaux", a poursuivi Leko.

"Notre équipe aura des hauts et des bas. Nous cherchons encore l’équilibre, mais le positif, c’est que nous y croyons et que le calme est présent – même après une défaite contre Anderlecht. Nous voulons retrouver la mentalité de vainqueur dans ce club. Il y a dix ans, Gand était très grand ; aujourd’hui, nous avons encore beaucoup de travail pour y revenir."