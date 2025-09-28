L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"

L'adversaire de Charleroi s'étonne qu'un Zèbre soit resté cet été : "Avec ou sans lui, pas la même équipe"
Photo: © photonews

Ce soir, Malines se déplace à Charleroi. Fred Vanderbiest n'a pas dû préparer de plan pour contrer Parfait Guiagon, mais se montre assez élogieux à son égard.

Même si Malines s'est sauvé au Mambourg la saison dernière, la dernière visite du KV dans le Pays Noir avait mal tourné. Lors des Playoffs, Vanderbiest avait attribué la victoire 3-0 du Sporting aux qualités de Parfait Guiagon, affirmant qu'un Charleroi avec ou sans lui n'était pas vraiment la même équipe. 

Cinq mois plus tard, les Malinois sont de retour au Mambourg mais ne croiseront plus la route de l'ailier ivoirien, blessé aux ischio-jambiers depuis le match remporté à Genk, où il était sorti juste avant la mi-temps.

Lire aussi… Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Le facteur X

L'avis de Vanderbiest le concernant n'a pas changé : "J'ai récemment lu qu'ils avaient plus de mal sans lui, mais je n'avais pas besoin de statistiques pour le savoir. Je l'ai dit à partir de mon ressenti, basé sur les matchs que j'ai vus. Quand Guiagon est en forme, Charleroi est bien et gagne habituellement. S'il n'est pas là, ça coince".

La semaine dernière, l'absence de Parfait Guiagon ne s'est pourtant pas trop fait ressentir dans un premier temps, quand Charleroi était encore à onze et surclassait Zulte Waregem. C'est qu'Antoine Bernier a été changé de flanc et se débrouille tout aussi bien à gauche. Mais il faut pourtant donner raison à Vanderbiest : l'influence de Guiagon dans le jeu carolo est énorme : il accélère les échanges et assure à lui seul une grande partie de la créativité de l'équipe dans le dernier tiers du terrain.

Vanderbiest s'étonne d'ailleurs qu'aucun grand club belge ne soit venu le chercher cet été, il se risque même au jeu des comparaisons : "C'est un peu comme l'histoire d'Abdelkahar Kadri, qui est resté longtemps à Courtrai. Il lui a également fallu du temps avant de pouvoir faire le pas".

