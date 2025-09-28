Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

Olivier Renard a vendu Kasper Dolberg en fin de mercato, et n'a pas eu le temps de faire venir un renfort offensif. Cela semble cependant nécessaire ; un transfert est-il à prévoir l'hiver prochain ?

En se séparant de Kasper Dolberg en toute fin de mercato estival, Olivier Renard savait qu'il risquait gros. Le RSC Anderlecht n'a en effet pas réussi à attirer un renfort offensif en dernière minute, et Besnik Hasi ne peut donc compter que sur Luis Vazquez en pointe pour l'instant.

Mihajlo Cvetkovic, arrivé en début de mercato, est également une option mais pour le moment, le coach préfère laisser le Serbe en équipe réserve - où il empile les buts - et ne le fait monter qu'en toute fin de match en Jupiler Pro League.

Mais Luis Vazquez, de son côté, ne convainc pas, c'est le moins qu'on puisse dire - malgré deux buts en championnat qui n'ont pas fait taire les sceptiques. Pour espérer viser le haut du tableau, il faudra peut-être aller chercher un renfort cet hiver, et selon Africa Foot, un nom aurait été coché par le Sporting.

Yves Eric Bile vers Anderlecht ?

Ce nom, c'est celui d'Yves Erick Bile (20 ans), buteur de Ludogorets. Le RSCA aurait entamé des négociations avec le club bulgare concernant son attaquant ivoirien, auteur de 5 buts en 17 rencontres en ce début de saison. Bile est lié à l'agence de Dudu Dahan, agent israélien qui travaille très fréquemment en Belgique.

Sous contrat jusqu'en 2028, Bile aurait également reçu une proposition de prolongation de bail de la part de Ludogorets, qui pourrait faire grimper son prix dès cet hiver s'il venait à l'accepter. Il est actuellement estimé à 1,5 million d'euros, et les Mauves auraient fait une offre d'environ 3 millions d'euros.

Détail intéressant : selon Transfermarkt, Yves Erick Bile, né en Côte d'Ivoire et formé au Ghana au sein de l'académie du club slovène Zilina, qu'il a ensuite rejoint en 2023, aurait des racines... belges. Aucune information complémentaire à ce sujet n'est trouvable sur internet.