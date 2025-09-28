Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès

Victoire référence pour le RFC Liège en Challenger Pro League, le RWDM Brussels retrouve enfin le succès
Photo: Nicolas Darimont

Ce dimanche en Challenger Pro League, le RFC Liège est allé s'imposer sur la pelouse du SK Lommel, tandis que le RWDM Brussels a pris le dessus sur le Jong Gent.

Suite de la huitième journée de la Challenger Pro League ce dimanche après-midi. Deux affiches au programme : le Jong Gent recevrait le RWDM Brussels, et le RFC Liège se déplaçait sur la pelouse du SK Lommel. 

En quête d'une relance après des défaites contre le Lierse et Courtrai, les Molenbeekois ont assuré l'essentiel face aux jeunes Buffalos. Des buts de Doudaev (0-1, 16e) et Simbakoli (0-2, 34e) ont permis au RWDM Brussels de décrocher sa troisième victoire (en sept matchs) cette saison. 

Le RFC Liège peut encore remercier Oumar Diouf

Le RFC Liège, de son côté, est allé chercher sa quatrième victoire sur la pelouse de Lommel, grâce au seul et unique but du nouveau goleador des Sang & Marine, Oumar Diouf, auteur de sa cinquième réalisation de la saison (0-1, 43e). 

Après deux buts contre Seraing (2-0), un à Lokeren (0-1) et un contre les RSCA Futures (1-1), l'attaquant sénégalais continue de rapporter directement des points au Matricule 4 et se révèle déjà comme l'homme le plus décisif depuis le début de championnat.

Sixième de la Challenger Pro League, le RFC Liège ne sera pas dépassé ce week-end puisque la dernière affiche du dimanche opposera le Lierse,  auteur d'un début de saison décevant, à l'Oympic Charleroi, lanterne rouge qui n'a pas encore remporté le moindre point cette saison.

