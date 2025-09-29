🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

À la 27e minute de jeu, lors du derby limbourgeois entre le STVV et le KRC Genk, Keisuke Goto pensait bien doubler la mise pour son équipe, mais son but a finalement été annulé pour une faute offensive. Jonathan Lardot a donné son avis sur la phase.

Le directeur de l'arbitrage comprend la frustration côté trudonaire : "Je peux comprendre la frustration lorsque le VAR intervient ou lorsqu’il pense devoir intervenir. C’est pour une décision qui est très précise et pour laquelle on attend des éléments factuels."

"Dans ce cas-ci, on a peut-être le sentiment qu’au moment où le joueur a touché le joueur de Genk, il y a un contact qui est créé. Mais on n’a jamais les images claires pour démontrer que la faute est bien réelle," pointe-t-il au micro de DAZN.



Lire aussi… Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

J’attends que le but soit validé

Pour lui, c'est clair, c'est une erreur : "Et pour cette phase-là, moi, je n’attends aucune intervention du VAR et, au contraire, j’attends que le but soit validé."

Cette décision crée évidemment le débat puisque les Trudonnaires ont ensuite écopé d'un carton rouge à la 54e avant de voir leur adversaire recoller au score (57e) et l'emporter avec un but dans les derniers instants. Si ce but avait été validé, la rencontre aurait certainement été tout autre.

Grâce à ce succès, les hommes de Thorsten Fink remontent au classement et figurent à la 9e place. Le STVV, quant à lui, ne prend pas de points, mais reste malgré tout dans le top 6 avec une sixième place.

❌ | Le 2️⃣-0️⃣ de Keisuke Goto est annulé. 🖥️🫵 #STVGNK



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/VbNCNdUzQD — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 28, 2025