"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

Le consultant Marc Degryse retient le positif malgré la défaite du Standard de Liège contre le Club de Bruges.

"Le changement d’entraîneur a apporté une nouvelle dynamique, qu’on n’aurait jamais vue avec notre vieil ami Rednic", a déclaré Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Face au Club de Bruges, il a vu une équipe qui osait et qui mettait beaucoup d’intensité. "Le football était vraiment bon. Bruges a vacillé. Il y avait beaucoup d’énergie et de conviction dans le jeu du Standard, quelque chose qui nous manquait depuis longtemps."

Il y a eu un tournant dans le match, et pour le consultant c'était inévitable. "Le carton rouge de Fossey était mérité. Il est allé au duel avec le pied tendu à hauteur de la tête de Tzolis. Même s’il ne l’a pas touché de plein fouet, ce genre de geste est très dangereux."

Après cette phase, le Standard a perdu le contrôle et le Club a fini par prendre le dessus. Pour Degryse, ça n’efface pas la bonne impression. "Ils n’ont pas obtenu le résultat qu’ils voulaient, mais si on regarde bien, on voit des progrès."

Le top 6 pour le Standard ?

Degryse n’hésite pas à se montrer ambitieux pour la suite. "J’ai le sentiment qu’ils pourraient bousculer un habitué du top 6", dit-il avec conviction. "Euvrard est un entraîneur qui impose sa présence au bord du terrain. Le Standard a trouvé un nouvel élan, et c’est le signal le plus fort de ce week-end."