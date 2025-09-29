Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Qu'arrive-t-il à Yuto Tsunashima depuis son arrivée à l'Antwerp ? Même les médecins du sport sont déconcertés par les crampes à répétition du défenseur japonais.

Samedi, contre Zulte Waregem, Yuto Tsunashima a réussi à jouer pour la première fois 90 minutes sans crampes. Alors qu'il enchaînait régulièrement les matchs complets au Japon, le défenseur de 25 ans apparaît fragile depuis son arrivée à l'Antwerp. Et ses crampes n'étaient pas du cinéma : il a à chaque fois dû sortir.

Des crampes à une telle fréquence restent étranges pour un athlète de haut niveau. Même le médecin du sport Chris Goossens est dans le brouillard. "Je comprends qu'un coureur ait des problèmes après 250 kilomètres. Mais pour un footballeur, l'effort est beaucoup plus court", s'interroge-t-il dans Het Nieuwsblad.

Les causes peuvent être multiples

Selon Goossens, le problème pourrait ne pas être purement physique. "Lorsqu'un athlète dépasse ses capacités, cela nécessite une période d'adaptation. L'aspect mental est alors crucial dans ce processus."

Arrivé de Tokyo Verdy, Tsunashima joue pour la première fois en dehors de son pays natal, ce qui demande une acclimatation forcément énergivore. Travailler sur l'aspect mental pourrait être une solution, mais selon Goossens, une opération est également envisageable.

Un ancien joueur du Beerschot a déjà souffert de problèmes similaires. "Une opération l'a aidé. L'origine du problème de Tsunashima reste un mystère. C'est en tout cas un cas sur lequel j'aurais aimé travailler pour l'aider".