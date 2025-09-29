Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

Le Royal Antwerp FC est en déclin. La saison dernière, le club avait déjà manqué l'Europe, et cette saison, atteindre les play-offs 1 semble même relever de l'exploit à ce stade. Hein Vanhaezebrouck est très clair sur la situation actuelle du club.

"L’Antwerp, c’est la chronique d’un déclin annoncé. Cela pouvait même se prévoir, en partie, après le succès", a lancé Hein Vanhaezebrouck dans sa chronique parue lundi dans le Nieuwsblad.

L’Antwerp doit maintenant vendre

En 2023, l’Antwerp avait pourtant décroché le titre. Mais selon Vanhaezebrouck, les signes que cela finirait mal à long terme pour le Great Old étaient déjà visibles – même s’il n’aurait évidemment pas pu prévoir les problèmes financiers de Ghelamco, l’entreprise du propriétaire Paul Gheysens.

"On savait que l’Antwerp avait constitué une équipe de haut niveau durant le Covid, à un moment où les règles du Fair-Play financier n’étaient plus appliquées", ajoute Vanhaezebrouck.

Un déclin écrit d’avance selon Vanhaezebrouck

Il rappelle que, dès les premières saisons, le club subissait déjà des pertes sur ses transferts – même lors de l’année du titre. Les salaires figuraient aussi parmi les plus élevés de Belgique.

"D’abord, on dépense énormément pour construire une équipe capable de gagner, mais ensuite vient le déclin. Deux saisons de suite, il n’y a plus de revenus européens. Les salaires trop lourds doivent être allégés et il faut absolument vendre des joueurs."