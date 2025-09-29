Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard

Auteur d'un superbe but contre le Club de Bruges, Rafiki Saïd a signé sa prestation référence depuis son arrivée au Standard. L'ailier comorien gagne en constance depuis l'arrivée de Vincent Euvrard sur le banc.

Lors des premières rencontres de la saison, sous les ordres de Mircea Rednic, Rafiki Saïd était un ailier rapide, virevoltant, qui tentait surtout d’apporter le danger par ses dribbles, sa principale qualité.

Cependant, le Comorien de 25 ans manquait clairement de constance et ressemblait parfois, sur certaines actions, à la mauvaise version de Moussa Djenepo, que le Standard a récupéré en septembre 2023. Mais depuis quelques matchs, l’ancien joueur de l’ESTAC Troyes monte clairement en puissance.

Vincent Euvrard transforme Rafiki Saïd

Depuis l’arrivée de Vincent Euvrard, à vrai dire. Après deux premiers matchs lors desquels le nouveau T1 des Rouches n’avait pas encore vraiment eu le temps de mettre son système en place, le déplacement à Westerlo avait déjà montré de nombreux signes d’amélioration. Collectivement, mais aussi individuellement, dans le chef de Rafiki Saïd.

L’ailier, qui ne défendait pas, ou très peu, en début de saison, venait constamment se replacer devant le ballon pour aider Tobias Mohr, qui doit encore apprendre les différents rouages inhérents à ce poste d’arrière gauche qu’il découvre. L’Allemand a livré l’une de ses meilleures prestations défensives en Campine, lorsque Rafiki Saïd venait régulièrement lui prêter main-forte.

Le Comorien, quant à lui, a livré sa prestation de référence face au Club de Bruges. Un superbe but après dix minutes, issu d’un festival sur le flanc gauche, du danger constant apporté à la défense brugeoise et notamment à Joaquín Seys, qui n’a pas souvent autant de fil à retordre en Jupiler Pro League. Et défensivement, Rafiki Saïd a multiplié les efforts pour fermer les espaces et soutenir Tobias Mohr.

Utile défensivement et concret devant, Rafiki Saïd sera un sacré poison pour les défenses

En moins d’un mois, Vincent Euvrard semble l’avoir transformé. "On a eu beaucoup de conversations individuelles ces dernières semaines pour voir comment il pouvait s’améliorer dans les deux sens du jeu. C’était déjà beaucoup mieux à Westerlo, et dans ce match (contre Bruges), il a amené le danger avec un magnifique but et quelques bonnes actions. Il a existé dans les deux sens du jeu, c’est une belle amélioration. Il a baissé d’intensité dans les cinq dernières minutes du match, mais cela reste un point très positif", commentait Euvrard après la rencontre.

Quand un entraîneur arrive dans un nouveau club, on se demande à la fois s’il saura faire progresser l’équipe collectivement, mais aussi s’il parviendra à améliorer le rendement de chaque individu. Vincent Euvrard est en train de réussir son pari avec Rafiki Saïd, qui pourrait changer de dimension avec les Rouches dans les prochaines semaines s’il poursuit sa progression, défensive comme offensive.