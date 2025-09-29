Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rik De Mil a vécu un été agité à Charleroi. Avec du recul, il revient sur la tentation anversoise et sa loyauté à l'égard de Mehdi Bayat.

Au Mambourg, la fuite des cerveaux a failli concerner l'entraîneur. Pendant que plusieurs de ses cadres franchissaient un palier, Rik De Mil était lui aussi très convoité par l'Antwerp. Il ne cache d'ailleurs pas avoir échangé avec la direction anversoise.

"C'était une conversation très ouverte et constructive. Mais j'avais encore un contrat, et les clubs devaient trouver un accord, ce qui n'a pas été le cas. Pour Mehdi Bayat, me laisser partir n'était pas envisageable", explique-t-il dans le podcast MidMid.

"Je ne voulais pas lui mettre la pression. Dès que j'ai entendu parler d'un intérêt, j'ai parlé à Mehdi et je lui ai fait part de la situation. L'Antwerp est un grand club, un club qui veut jouer les Playoffs 1 chaque saison", poursuit De Mil.

Charleroi inflexible

La réponse de Bayat était ferme : "Nous en avons discuté et il m'a indiqué qu'il voulait tout faire pour me garder à Charleroi, ce qu'il a fait. À partir du moment où il n'y a pas d'accord entre clubs, je ne me voyais pas partir de moi-même".

La relation avec la direction carolo est toujours restée transparente : "Mehdi Bayat ne veut pas être celui qui bloque une opportunité. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de rester un moment dans un club, d'avoir un peu de stabilité".

Ces dernières semaines, certains observateurs ont estimé que Rik De Mil serait un coach idéal pour Anderlecht. Mais le principal intéressé préfère en sourire : "Je trouve que c'est un beau compliment, mais il y a trois semaines, nous étions avant-derniers et on n'en disait sans doute pas autant".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

18:40
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00
Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

17:20
Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

13:00
2
Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

18:00
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

16:40
Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

16:00
2
Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

15:00
Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui" Interview

Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui"

15:30
Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard Analyse

Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard

13:40
"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

14:00
Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

09:40
1
Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

14:40
Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous Edito

Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

11:40
Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

14:20
1
Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

13:20
2
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00
Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

10:30
Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

09:00
La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus" Interview

La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

09:20
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

06:00
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

08:13
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved