Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

Rik De Mil a vécu un été agité à Charleroi. Avec du recul, il revient sur la tentation anversoise et sa loyauté à l'égard de Mehdi Bayat.

Au Mambourg, la fuite des cerveaux a failli concerner l'entraîneur. Pendant que plusieurs de ses cadres franchissaient un palier, Rik De Mil était lui aussi très convoité par l'Antwerp. Il ne cache d'ailleurs pas avoir échangé avec la direction anversoise.

"C'était une conversation très ouverte et constructive. Mais j'avais encore un contrat, et les clubs devaient trouver un accord, ce qui n'a pas été le cas. Pour Mehdi Bayat, me laisser partir n'était pas envisageable", explique-t-il dans le podcast MidMid.

"Je ne voulais pas lui mettre la pression. Dès que j'ai entendu parler d'un intérêt, j'ai parlé à Mehdi et je lui ai fait part de la situation. L'Antwerp est un grand club, un club qui veut jouer les Playoffs 1 chaque saison", poursuit De Mil.

Charleroi inflexible

La réponse de Bayat était ferme : "Nous en avons discuté et il m'a indiqué qu'il voulait tout faire pour me garder à Charleroi, ce qu'il a fait. À partir du moment où il n'y a pas d'accord entre clubs, je ne me voyais pas partir de moi-même".

La relation avec la direction carolo est toujours restée transparente : "Mehdi Bayat ne veut pas être celui qui bloque une opportunité. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de rester un moment dans un club, d'avoir un peu de stabilité".

Ces dernières semaines, certains observateurs ont estimé que Rik De Mil serait un coach idéal pour Anderlecht. Mais le principal intéressé préfère en sourire : "Je trouve que c'est un beau compliment, mais il y a trois semaines, nous étions avant-derniers et on n'en disait sans doute pas autant".