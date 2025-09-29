Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Coup dur pour Charles De Ketelaere et l'Atalanta. Revenu de blessure contre la Juve, le Belge a rechuté. Il manquera le choc de Ligue des champions face à son ancien club, le Club de Bruges.

Très mauvaise nouvelle pour l’Atalanta et pour Charles De Ketelaere. Le milieu offensif belge, touché la semaine dernière et absent face au Torino, pensait pouvoir relancer sa saison ce week-end contre la Juventus. Revenu en seconde période, il n’a pas eu le temps de se montrer décisif.

Le match s’est soldé par un partage 1-1 entre les deux équipes. À peine revenu, l’ancien du Club a rechuté physiquement. Un retour trop rapide pour certains...

Pour De Ketelaere, c’est un double coup dur. Il retourne à l’infirmerie et manquera le choc de Ligue des champions contre Bruges, son club formateur. Un rendez-vous très attendu qui n’aura pas lieu.

L’Atalanta d'Ivan Juric perd un élément clé de son animation offensive. De Ketelaere avait retrouvé confiance ces derniers mois en Italie.

Le calendrier ne laisse aucun répit et l’absence du Diable Rouge risque de peser lourd. Après sa victoire contre Monaco 4-1, Bruges voudra confirmer contre l'Atalanta aussi.