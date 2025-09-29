Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Deux jeunes d'Anderlecht vivent la Coupe du monde U20 avec le Maroc. Ali Maamar et Anas Tajaouart ont participé au succès 2-0 contre l'Espagne.

La Coupe du monde U20 a lancé son bal au Chili le 27 septembre. Deux jeunes d’Anderlecht sont sous les projecteurs. Le club bruxellois a accepté de libérer ses talents pour leur permettre de vivre cette expérience avec la sélection marocaine.

Ali Maamar, latéral droit d’Anderlecht, a été titularisé dès l’entrée en lice des Lions de l’Atlas. Face à l’Espagne, il a disputé l’intégralité de la rencontre.

À ses côtés, un autre Mauve : Anas Tajaouart. Le milieu de terrain de 20 ans fait lui aussi partie de l’effectif marocain. Les deux jeunes pousses d’Anderlecht découvrent ensemble la scène mondiale.

Et le baptême a été réussi. Le Maroc a dominé l’Espagne et s’est imposé 2-0. Un résultat qui leur offre une entrée idéale dans le tournoi.

Grâce à ce succès, le Maroc prend la tête du groupe C. Derrière, Mexique et Brésil se sont neutralisés 2-2.