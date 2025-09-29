Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?
Dante Vanzeir ne figurait une nouvelle fois pas dans la sélection le weekend dernier. Avec Tibe De Vlieger et Peersman sur le banc, les Buffalos atteignaient tout juste le quota obligatoire de six Belges. Un signe clair que Vanzeir semble perdre sa place dans les plans de l'entraîneur.

Le choix d'Ivan Leko n’avait rien à voir avec une rancune personnelle. "C’est une question de qualité : talent, efforts, aspects sociaux, mentaux, physiques. Cette sélection était correcte", a expliqué l’entraîneur. Vanzeir doit donc constater que ses chances diminuent, également en raison d’un réajustement tactique.

Lors des quatre premières journées, Leko avait opté pour un 3-5-2 avec deux attaquants, un système dans lequel Vanzeir pouvait encore s’exprimer. Mais depuis le 1-1 face au Club, ce schéma a été abandonné. Le milieu de terrain devait apporter plus de contrôle, et Vanzeir en a fait les frais.

Les concurrents de Vanzeir assurés de leur place

Dans le même temps, Omri Gandelman profite de la nouvelle disposition. Pas le plus brillant techniquement, mais sa taille, son abattage et son sens du but le rendent précieux.

Kanga, l’attaquant indiscutable, reste lui intouchable. Contre le Cercle, Goore a montré comment un remplaçant pouvait faire la différence : ses actions décisives et un contre qui a permis à La Gantoise de prendre l’avantage lui reviennent presque entièrement.

Pour Vanzeir, cela signifie qu’il n’aura provisoirement plus d’opportunités de jeu. Tant que les attaquants actuels restent en forme, il devra se contenter de suivre depuis le banc ou la tribune. Ivan Leko semble avoir fait son choix. Son avenir s'annonce compliqué à La Gantoise. 

