"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

Formé au Standard, sans avoir cependant réellement pu se révéler au plus haut niveau dans le club liégeois, Dimitri Lavalée s'est exprimé à propos de son ancienne équipe au micro de Sudinfo.

Le natif de Soumagne évolue désormais en Autriche à Sturm Graz. Son contrat avec le club autrichien, qu'il avait dans un premier temps rejoint en prêt en provenance de Malines en septembre 2023 avant de signer définitivement lors du mercato estival 2024, court jusqu'au 30 juin 2026.

Regrette-t-il de ne pas avoir pu avoir sa chance plus tôt en bord de Meuse ? "J’avais 'déjà' 22 ans quand j’ai reçu ma chance avec Michel Preud’homme. On peut dire que ça faisait un petit temps, à l’époque, que j’étais dans les starting-blocks. Je pense que j’aurais certainement pu être lancé plus tôt."

"Malheureusement pour moi, ça ne s’est pas fait. Surtout parce qu’il y avait une plus grosse pression, de résultats notamment, au sein du club. Mais il est clair que le football a évolué en cinq-six ans. Maintenant, on ne veut presque que des jeunes pour les mettre davantage en valeur…," poursuit l'ancien rouche.

J’ai toujours un profond respect pour l’institution Standard

Son respect pour le Matricule 16 est cependant malgré tout bien présent : "En tant que Liégeois et ancien joueur du club, j’ai toujours un profond respect pour l’institution Standard. Quand on voit le visage actuel du Standard, il n’y a plus personne de mon époque. Même si c’est une histoire inachevée, j’aime toujours ce club, j’essaie de suivre ses résultats et parfois de regarder les matches."

"Je n’ai donc fondamentalement aucun intérêt à dire ma vérité sur ce qui s’était passé il y a quelques années," pointe-t-il. "En tout cas, pas maintenant. Si, un jour, je me sens de parler à ce sujet, je le ferai. Mais il n’est actuellement pas nécessaire de rallumer une mèche pour si peu…"

