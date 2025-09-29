Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

Vincent Euvrard pourrait encore être contraint d'effectuer des changements en défense pour le déplacement au Sporting d'Anderlecht. Daan Dierckx a quitté ses partenaires prématurément face au Club de Bruges, et cela pourrait être lié à autre chose qu'à de simples crampes.

En raison des différentes blessures à ce poste (Bates, Homawoo, Hautekiet), cela fait désormais trois rencontres (en comptant sa montée au jeu après dix minutes contre Malines) qu'Ibrahim Karamoko évolue au sein de la défense centrale du Standard, aux côtés de Daan Dierckx.

Formé à ce poste entre les catégories U11 et U15, mais arrivé chez les Rouches en tant que milieu de terrain défensif en provenance du FC Versailles, le Français de 24 ans fait mieux que dépanner et agit comme un véritable arrière central de formation.

Contre le Club de Bruges, il a souvent été bien placé pour couper les lignes de passe, écarter le danger sur les centres ou remporter des duels aériens. Sa seule erreur de placement, même si elle fut collective, avec Tobias Mohr et Marlon Fossey également concernés, a débouché sur l'égalisation de Christos Tzolis en début de rencontre.

Dans la défense du Standard, Ibrahim Karamoko rabat toutes les cartes

Depuis l'arrivée de Vincent Euvrard, Karamoko s'impose comme une certitude en défense centrale, au point que l'on va finir par se demander qui l'accompagnera lorsque tout le monde sera en état de jouer. Alors que Josué Homawoo et Ibe Hautekiet reviennent de blessure, cela pourrait ne pas être le cas de Daan Dierckx pour le déplacement au Sporting d'Anderlecht.

Victime de crampes et remplacé par Hautekiet sur le terrain de Westerlo, Dierckx a vécu la même mésaventure contre Bruges. Après une passe anodine vers l'avant en seconde période, amenant une occasion pour Rafiki Saïd, il a boité sur quelques mètres avant de s'asseoir et de céder sa place. Le retour des crampes ?

"Cela pourrait être un peu plus que ça. Il a senti quelque chose dans son mollet quelques minutes auparavant, mais il pensait pouvoir continuer. Ensuite, je n'ai pas bien vu la phase, je l'ai juste vu assis", commentait Vincent Euvrard après la rencontre, en conférence de presse. Le temps dira s'il ne s'agit que d'une petite alerte ou d'une véritable blessure pour Daan Dierckx. Karamoko, en tout cas, est prêt à jouer, quel que soit celui qui l'accompagnera.