Interview Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"
Reconverti en défenseur central, Ibrahim Karamoko s'est distingué par une solide prestation lors de la victoire du Standard à Westerlo. Un rôle inédit en apparence, mais qui n'est finalement pas si étranger au joueur français.

"Ibra, homme du match", lançait Marlon Fossey à sa sortie du terrain après le tour d'honneur à Westerlo, alors que son coéquipier Ibrahim Karamoko répondait à nos questions en zone mixte.

Ce serait probablement enlever du mérite à Adnane Abid, voire à Casper Nielsen, mais il est vrai que le Français a réalisé une belle prestation aux côtés de Daan Dierckx dans l'axe de la défense. "Ça fait toujours plaisir, on travaille chaque jour pour les résultats. Quand le capitaine passe et dit ça, ça fait plaisir", nous répondait-il quelques instants plus tard.

Un nouveau rôle... pas si nouveau que ça pour Ibrahim Karamoko

Ce poste de défenseur central n'est pas complètement nouveau pour le joueur de 24 ans, qui est cependant arrivé chez les Rouches en janvier en tant que médian défensif. "J'ai été formé à ce poste chez les jeunes, de 11 à 15 ans. Il m'est familier. Chez les U17 et plus tard, j'ai évolué vers d'autres postes, mais je connais celui-là."

Il nécessite néanmoins de nombreuses adaptations pour lui, qui a pu expérimenter lors de la victoire sur le terrain de Westerlo la différence entre évoluer dans un bloc haut et dans un bloc bas. Les Rouches sont allés chercher leur adversaire en première période malgré quelques frayeurs défensives et ont inscrit deux buts, avant de resserrer les rangs après le repos pour garder le résultat.

Je me sens mieux comme défenseur central qu'au milieu"

"Je travaille beaucoup à ce poste-là. J'analyse beaucoup, j'apprends beaucoup en regardant mes coéquipiers et des vidéos pour être au maximum à ce poste. Je regarde de tout : les matchs de haut niveau, beaucoup de vidéos. Le match de Bruges en Ligue des champions récemment, par exemple. C'est un poste où chaque erreur peut coûter cher, donc je travaille pour y être performant."

"Qui est venu me proposer le changement ? Un peu tout le monde, c'était général : l'ancien coach, Marc Wilmots, Vincent Euvrard. Je me sens mieux à ce poste-là. Ce sont des sensations que j'ai, je suis mieux comme défenseur, parce que j'ai le jeu en face de moi. Au milieu de terrain, c'était plus compliqué, je l'accepte. Mais je me sens mieux en défense, je n'étais pas surpris", a conclu Karamoko, qui entrera en concurrence avec Ibe Hautekiet et Josué Homawoo à leur retour de blessure.

