Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

Photo: © photonews
Absent en raison d'une blessure à la cheville depuis la troisième journée de championnat, Daan Heymans est proche du retour, au Racing Genk. Il devrait être en mesure de reprendre sa place dans le groupe après la trêve internationale.

Monté au jeu contre le Club de Bruges (15 minutes) et l’Antwerp (18 minutes), Daan Heymans est absent depuis la troisième journée de la Jupiler Pro League en raison d’une blessure à la cheville, qui a nécéssité une légère opération.

Transféré cet été dans le Limbourg en provenance du Sporting Charleroi, le joueur de 26 ans n’a donc pas encore vraiment eu l’occasion de faire ses preuves et d’aider une équipe du Racing Genk qui réalise un début de saison assez décevant sur le plan comptable, malgré sa belle victoire contre les Rangers en Europa League.

Daan Heymans de retour après la trêve internationale avec Genk

Cela devrait toutefois bientôt changer. Invité dans le podcast "90 minutes" de la VRT, Daan Heymans a donné de bonnes nouvelles quant à sa blessure. Il est de retour à l’entraînement et pourrait bientôt faire partie du groupe.

"J’ai repris l’entraînement collectif lundi. Je ne participe pas encore aux oppositions, mais nous réalisons déjà des exercices de possession et de passes. Je n’étais jamais resté aussi longtemps sans m’entraîner, je constate que j’ai perdu de la force physique en restant à l’intérieur. Je suis donc heureux de pouvoir à nouveau m’entraîner sur le terrain."

"Je compte être à nouveau en pleine forme après la trêve internationale. Il me reste donc deux ou trois semaines pour être prêt", a-t-il conclu. S’il ne sera évidemment pas immédiatement à son meilleur niveau, Daan Heymans offrira une solution supplémentaire à Thorsten Fink, qui en a bien besoin.

