Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

Charleroi s'est incliné ce dimanche contre Malines - une deuxième défaite consécutive à domicile. Et pourtant, pas un coup de sifflet, pas un chant à connotation négative : ces Zèbres ont séduit leur public.

On avait craint le pire pour le Sporting Charleroi quand, cet été, le club s'est séparé de nombreux titulaires (Zorgane, Stulic, Petris, Andreou, Heymans...) sans forcément les remplacer par des joueurs ayant le même profil ou assez avancés dans leur évolution pour les remplacer au pied levé.

Au vu des relations tendues ces dernières années entre la T4 (celle des différents groupes d'ultras, dont les influents Storm) et Mehdi Bayat, on se disait qu'il suffirait d'un enchaînement de mauvais résultats pour que les "Merci Bayat" (pour ne citer que le chant le plus poli) retentissent en tribune.

Et pourtant, ce dimanche, pas la moindre bronca. Après le 0-1 ? Les chants ont retenti de plus belle pour encourager les Zèbres. Le 0-2 a mis un coup sur la tête de tout le monde, mais en seconde période, la T4 continuait à chanter et à entretenir une atmosphère positive. Pas de huées quand les joueurs sont rentrés au vestiaire à la mi-temps, et s'il y a probablement eu quelques mots un peu plus vifs quand ils sont allés saluer leurs joueurs en fin de match, c'était de la déception, pas de la colère.

Rik De Mil a insufflé la mentalité carolo à ses joueurs

C'est paradoxal : alors qu'il est quelqu'un de particulièrement doux, calme, systématiquement positif après les rencontres et jamais à proprement parler "hargneux", Rik De Mil semble être parvenu à insuffler une mentalité toute carolo à ses joueurs. Il l'a dit lui-même : "Je n'ai rien à reprocher à mon équipe en termes de mentalité, le problème était la qualité".

Mais s'il est calme, De Mil est cependant inflexible : il veut voir des garçons qui donnent tout, et ses méthodes positives donnent des résultats dans ce sens. Les Zèbres veulent se donner à fond pour leur coach, et ça se voit. C'est brouillon, et sans deux titulaires indiscutables comme Guiagon et Titraoui, c'est insuffisant (le public l'a certainement pris en compte), mais l'envie est là.

Impossible, en fin de match, de lancer l'un des plus célèbres chants du Mambourg quand les choses vont mal, à savoir le fameux "bougez vos c*illes" (qui n'a jamais aidé le moindre joueur à se les bouger) : ces Zèbres-là n'ont rien à se reprocher sur ce plan. Et les supporters le leur rendent bien. L'ambiance au Stade du Pays de Charleroi est très positive, et c'est certainement ce qui aidera le Sporting à relever la tête.