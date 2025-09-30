Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 631

Charleroi s'est incliné ce dimanche contre Malines - une deuxième défaite consécutive à domicile. Et pourtant, pas un coup de sifflet, pas un chant à connotation négative : ces Zèbres ont séduit leur public.

On avait craint le pire pour le Sporting Charleroi quand, cet été, le club s'est séparé de nombreux titulaires (Zorgane, Stulic, Petris, Andreou, Heymans...) sans forcément les remplacer par des joueurs ayant le même profil ou assez avancés dans leur évolution pour les remplacer au pied levé. 

Au vu des relations tendues ces dernières années entre la T4 (celle des différents groupes d'ultras, dont les influents Storm) et Mehdi Bayat, on se disait qu'il suffirait d'un enchaînement de mauvais résultats pour que les "Merci Bayat" (pour ne citer que le chant le plus poli) retentissent en tribune. 

Et pourtant, ce dimanche, pas la moindre bronca. Après le 0-1 ? Les chants ont retenti de plus belle pour encourager les Zèbres. Le 0-2 a mis un coup sur la tête de tout le monde, mais en seconde période, la T4 continuait à chanter et à entretenir une atmosphère positive. Pas de huées quand les joueurs sont rentrés au vestiaire à la mi-temps, et s'il y a probablement eu quelques mots un peu plus vifs quand ils sont allés saluer leurs joueurs en fin de match, c'était de la déception, pas de la colère.

Rik De Mil a insufflé la mentalité carolo à ses joueurs

C'est paradoxal : alors qu'il est quelqu'un de particulièrement doux, calme, systématiquement positif après les rencontres et jamais à proprement parler "hargneux", Rik De Mil semble être parvenu à insuffler une mentalité toute carolo à ses joueurs. Il l'a dit lui-même : "Je n'ai rien à reprocher à mon équipe en termes de mentalité, le problème était la qualité". 

Mais s'il est calme, De Mil est cependant inflexible : il veut voir des garçons qui donnent tout, et ses méthodes positives donnent des résultats dans ce sens. Les Zèbres veulent se donner à fond pour leur coach, et ça se voit. C'est brouillon, et sans deux titulaires indiscutables comme Guiagon et Titraoui, c'est insuffisant (le public l'a certainement pris en compte), mais l'envie est là. 

Impossible, en fin de match, de lancer l'un des plus célèbres chants du Mambourg quand les choses vont mal, à savoir le fameux "bougez vos c*illes" (qui n'a jamais aidé le moindre joueur à se les bouger) : ces Zèbres-là n'ont rien à se reprocher sur ce plan. Et les supporters le leur rendent bien. L'ambiance au Stade du Pays de Charleroi est très positive, et c'est certainement ce qui aidera le Sporting à relever la tête. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi

Plus de news

Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge Edito

Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge

12:40
"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

12:20
"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard Interview

"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard

12:00
Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

11:20
Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

11:00
"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

11:40
Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

10:20
Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête" Interview

Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

10:00
Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

09:30
"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico Interview

"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

09:00
Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

08:30
Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

08:00
Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

07:40
Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

07:20
🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

07:00
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

06:30
Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00
Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

22:20
"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

23:00
Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

22:00
Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

22:40
🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

20:00
Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

21:40
Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

21:00
Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

21:20
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

18:20
Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

20:30
"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

19:30
Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

18:40
Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

17:20
Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

18:00
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

16:40
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved