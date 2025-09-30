Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

Avec un but et deux passes décisives, Michal Skoras a été élu homme du match après la victoire de La Gantoise au Cercle de Bruges. Presque inutile aux yeux de Nicky Hayen, le Polonais est déjà devenu indispensable pour Ivan Leko.

"Après notre défaite contre Anderlecht, la concentration est rapidement revenue. Nous avons mieux joué que la semaine dernière, mais il faut encore progresser", commentait Michal Skoras après la victoire de La Gantoise au Cercle de Bruges, qui n'a pas encore pleinement satisfait Ivan Leko.

En conférence de presse, le Croate n’a cependant pas fait dans la dentelle pour décrire l’ailier polonais. Indésirable au Jan Breydelstadion, il est déjà indispensable pour les pensionnaires de la Planet Group Arena.

"Ce que je pense de Skoras ? C’est une question de qualité, mais aussi de technique, de physique, de socialisation, de mentalité… Il était tellement heureux d’avoir la chance de jouer quelque part, c’est aussi l'une de ses qualités", a déclaré Leko, heureux de l’enthousiasme montré par son nouveau protégé.

Michal Skoras, le nouveau joueur clé de La Gantoise

"Tout le monde sait qu’il a les capacités techniques, mais il faut aussi gagner des duels, courir, être fort, avoir un bon état d’esprit… La Jupiler Pro League est une compétition très difficile", a-t-il enchaîné.

"Nous voulons que chaque membre de l’équipe progresse de 5 à 10 %. C’est notre objectif", a conclu Leko. Concernant Michal Skoras, auteur de deux buts et deux passes décisives depuis son arrivée à Gand, c’est déjà bien parti.