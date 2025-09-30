La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

Malines vit un début de saison remarquable sous la direction de Fred Vanderbiest. L'entraîneur, qui suscitait des doutes lors de sa confirmation cet été, a depuis mené le club à une troisième place provisoire au classement.

Ce qui caractérise Vanderbiest, c'est qu'il ne cache pas son côté brut. Ce caractère populaire, direct et parfois dur ne convient pas à chaque club, mais sied parfaitement à Malines. C'est ce mélange de détermination et de chaleur humaine qui fait que les joueurs veulent se battre pour lui.

Sportivement, cela se traduit par un style reconnaissable : un football enthousiaste, toujours agrémenté d'intensité et d'engagement physique. Vanderbiest n'accepte pas le travail à moitié et pousse son noyau à la limite. Le résultat : une équipe qui sait non seulement jouer au football, mais aussi se battre quand il le faut.

Le travail de l'intersaison paye

La victoire à Charleroi en est un exemple frappant. Le Mambourg reste un déplacement difficile, mais le KV y a mérité ses trois points. Une nouvelle confirmation que ce groupe s'est, malgré les nombreux bouleversements de l'été et le départ tardif de nombreux éléments clés (Touba, Belghali, Foulon, Schoofs, Hairemans, Storm, Pflücke) rapidement remis sur les rails.

Les chiffres corroborent cette impression : seuls le Club et l'Union font mieux en championnat. Avec seulement une défaite, Malines est la révélation des premières semaines de compétition. Et pourtant, Vanderbiest ne permettra pas à l'équipe de se noyer dans l'euphorie. Sa méthode repose sur la rigueur et la discipline, semaine après semaine.

Les supporters ressentent également qu'il se passe quelque chose de spécial derrière les casernes, ils peuvent à nouveau s'identifier à l'équipe. À cela, s'ajoute le fait que Vanderbiest exploite habilement les qualités de ses nouveaux venus. Malgré les nombreux transferts en été, une équipe équilibrée est déjà en place, avec des automatismes et des schémas visibles depuis la première journée. Cela témoigne d'un travail solide à l'entraînement.

La saison où Malines atteindra enfin le top 6 ? L'ambition est présente depuis de longues années au sein du club, mais le chemin est encore très long. Une chose est en tout cas certaine : avec Vanderbiest, le groupe sait où il va.