Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

Gand, l'Union, Anderlecht et le Standard. Ce sont les quatre prochains adversaires de Charleroi au mois d'octobre. Rik De Mil a réagi avec déception après la défaite contre Malines et a souligné que les ambitions sportives des Zèbres doivent être revues à la baisse. Mais sera-t-il encore là ?

Charleroi a déplacé des montagnes cet été pour garder Rik De Mil. Le Brugeois est censé apporter de la stabilité à long terme et a fait bonne impression avec son approche lors de sa première saison complète en tant qu'entraîneur principal au Mambourg.

Charleroi affronte les cadors en octobre

Cependant, ne nous faisons pas d'illusions : il a été très charmé par l'offre de l'Antwerp et a longtemps hésité. En fait, il aurait voulu prendre ce poste, mais il pensait aussi au club qui lui avait offert une très belle opportunité après son retrait de Westerlo. Pour son image, il était également important pour lui de ne pas être considéré comme une "girouette". Trois équipes en deux ans... On se fait vite une réputation.

Mais maintenant, une période très importante s'annonce pour Charleroi. Octobre est généralement le mois où les clubs font leurs premières évaluations après le début de saison. Au Mambourg, les choses sont différentes : on ne veut pas voir partir Rik de Mil, mais il est sur la liste de chaque club qui pourrait chercher un nouvel entraîneur, comme l'a écrit La Dernière Heure aujourd'hui et comme nous pouvons le confirmer.

Un entraîneur moderne capable de gérer un groupe de joueurs

De Mil semble déçu par l'effectif qu'il a à sa disposition cette saison. Charleroi a alterné le chaud et le froid lors des neuf premiers matchs, mais n'a perdu que trois fois. Cependant, le niveau de jeu ne s'améliore pas, comme cela a été clair contre Malines.

En peu de temps, De Mil s'est imposé dans le monde des entraîneurs belges comme un coach moderne, capable de très bien gérer un groupe de joueurs et d'en tirer le meilleur. Un profil très recherché. La question est donc : sera-t-il encore au Stade du Pays de Charleroi en novembre ? Cela dépendra de l'ampleur de l'intérêt qu'il suscitera.

