Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée
Photo: © photonews
Le cas Marlon Fossey fait parler depuis son exclusion de samedi. Sa proposition de suspension a en tout cas été réduite.

Sur le moment même, plusieurs voix se sont élevées pour déplorer l'exclusion de Marlon Fossey pour son jaillissement jugé trop dangereux face à Christos Tzolis à l'occasion de la réception du Club de Bruges. Quelle n'a pas été leur surprise en apprenant la proposition de suspension adressée à l'Américain.

En première instance, le Parquet de l'Union Belge a en effet requis trois matchs de suspension, dont un avec sursis, assortis d'une amende de 2500 euros. Le Standard a immédiatement refusé la proposition.

Le Comité Disciplinaire plus clément

Le manager général Pierre François s'est étonné de la sévérité de cette peine, arguant que la faute n'était pas intentionnelle et que son joueur renseignait un casier disciplinaire relativement peu fourni.

Les Rouches ont ainsi saisi le Comité Disciplinaire. Ce dernier a rendu son verdict dans la soirée, revoyant la suspension légèrement à la baisse : comme le rapporte SudInfo, la nouvelle proposition est de l'ordre d'un seul match de suspension ferme et un autre avec sursis.

Quoi qu'il en soit, Marlon Fossey manquera bien le Clasico. Reste à savoir si le Standard acceptera cette nouvelle proposition. Le club décidera demain s'il fait appel. Si c'est le cas, le dossier sera traité vendredi.

