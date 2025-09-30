"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby
Photo: © photonews

Après les incidents survenus lors du derby du Limbourg, Saint-Trond a réagi par un communiqué cinglant ce mardi. Le club trudonnaire envisage d'interdire les supporters du Racing Genk lors des prochaines rencontres entre les deux équipes.

"«De tout notre cœur », tel était le message avant le derby limbourgeois. Et Kanaries, votre cœur a parlé". C'est de cette manière que commence le communiqué publié par Saint-Trond ce mardi, après les événements survenus lors du derby limbourgeois contre le Racing Genk.

Le club regrette les décisions de Lawrence Visser et les agissements des supporters de Genk, dans un message à retrouver dans son intégralité ci-dessous.

Lire aussi… Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge

"Malheureusement, nous ne pouvons pas ignorer qu’une ombre noire planait sur ce derby."

"D'un côté, des décisions arbitrales cruciales (jusqu'à quatre fois) ont conduit à un résultat que ce thriller ne méritait pas. Cela provoque une immense frustration, de la tribune Nord à la direction. Hier, nous avons donc envisagé différents scénarios. Notre décision : ne pas gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons de toute façon pas changer, mais plutôt transformer ce sentiment d'injustice en énergie positive. Car nous ne sommes pas des Caliméros."

Saint-Trond demande des actions à l'encontre des supporters de Genk

"D'autre part, nous avons été témoins, pour la énième fois, d'un comportement inapproprié dans la section visiteurs lors du derby limbourgeois. Nous ne saurons jamais si la suspension du match a eu un impact sur le déroulement de la rencontre. Ce qui est certain, c'est que nous avons reçu des dizaines d'histoires d'enfants en pleurs, pour qui un après-midi de football inoubliable s'est transformé en terreur. En tant que club familial et accueillant pour les enfants, nous ne pouvons et ne tolérerons pas de tels comportements au Stayen. Nous appliquons une ligne stricte envers nos propres supporters : quiconque franchit cette ligne sera sanctionné."

"Nous attendons des responsables de la sécurité dans la section visiteurs qu'ils suivent la même ligne. Les déclarations creuses ne suffisent pas à arrêter ce groupe de criminels. Le STVV contactera donc prochainement la ville de Saint-Trond afin de discuter de mesures concrètes. Un derby sans supporters visiteurs n'est pas impensable à l'avenir. Malheureusement, pour la grande majorité des supporters locaux et visiteurs qui soutiennent leur équipe avec les bonnes intentions."

On peut nous voler des points, mais notre passion ne nous quitte jamais"

Eh bien. C'est ainsi. La page est tournée. Regardons maintenant vers l'avenir et prenons le meilleur. Car ce ne sont pas seulement nos supporters qui ont affiché leur cœur jaune et bleu. Nos joueurs l'ont fait comme jamais auparavant. De Leo, Shogo et Ryotaro. De Visar à Rein et Robert-Jan. De Tokyo à Zepperen. Et de Skopje à Nief-Sintruin. Ils se sont battus, ont couru et ont taclé comme il se doit pour un Canari."

"Grâce à leur performance, la fierté triomphe. On peut nous voler des points, mais notre passion, elle, ne nous quitte jamais. Notre cœur battra toujours pour vous. Canaris pour toujours."

