Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

Le derby limbourgeois entre Saint-Trond et le Racing Genk a dégénéré, et ce n'est pas la première fois. Les prochaines affiches entre les deux clubs pourraient se dérouler sans supporters visiteurs.

Ce dimanche, le Standard se déplacera au Sporting d’Anderlecht pour le Clasico, avec des supporters (en nombre limité) pour la première fois depuis décembre 2023 et le match de Coupe de Belgique qui avait été marqué par de graves incidents dans les tribunes.

Avant toute sanction disciplinaire, les deux clubs avaient alors décidé de ne pas autoriser les supporters adverses jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, afin de laisser retomber les tensions. Cette saison, un "projet pilote" est mené pour réintroduire les supporters visiteurs lors du Clasico, comme l’expliquait le bourgmestre d’Anderlecht la semaine dernière.



Le bourgmestre de Saint-Trond prêt à interdire les supporters de Genk

Après le week-end dernier, c’est un autre bourgmestre qui est en colère et inquiet : celui de Saint-Trond, qui regrette l’interruption du derby limbourgeois à la 87ᵉ minute à cause des supporters du Racing Genk. Ce n’est pas la première fois, ces dernières années, que la rencontre entre les deux clubs dégénère à cause des agissements des supporters visiteurs.

Si le Racing Genk a déjà condamné le comportement de ses supporters, le bourgmestre de Saint-Trond, Ludwig Vandenhove (Vooruit), présent au Stayen dimanche, veut aller plus loin. "Cela doit cesser et les clubs doivent assumer leurs responsabilités", a-t-il déclaré au Belang van Limburg cette semaine.

"Si je n’obtiens pas de garanties de sécurité solides de la part de la police de Genk et de la direction du club, j’envisagerai d’exclure les supporters de Genk pour le prochain match au Stayen", a-t-il assuré. On ne peut pas réellement lui donner tort quand on voit comment se sont terminés les récents duels entre les deux clubs limbourgeois.