Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge

Les griefs de Wouter Vrancken sont clairs : il estime que Lawrence Visser a lésé son équipe à plusieurs reprises. Dans au moins un cas, l'entraîneur de STVV a raison. Mais son entretien avec Visser soulève un problème bien plus vaste qu'une simple prestation médiocre d'un arbitre.

Wouter Vrancken a vu, lors du derby limbourgeois, une série de décisions contestables tourner au détriment de son équipe. Le responsable des arbitres, Jonathan Lardot, a ensuite donné raison au STVV concernant le but refusé de Goto.

Mais le plus frappant, ce sont les propos de Vrancken sur son entretien avec l’arbitre de la rencontre, Lawrence Visser. « Sa réponse a été : "En direct, nous avons pris telle ou telle décision." Il n’a même pas osé dire si c’était juste ou non », a lancé le T1 en conférence de presse.



Un manque de dialogue qui crée de la frustration

Selon Vrancken, les images de l’exclusion de Rein Van Helden montrent que son joueur ne touche pas El Ouahdi au-dessus de la cheville. Visser, lui, est resté attaché à son jugement en direct. « Si vous dites autre chose que ce que vous voyez sur les images, la conversation s’arrête. À quoi cela sert-il alors de continuer à discuter ? C’est très difficile de poursuivre le dialogue », poursuivait Vrancken.

Pour l’entraîneur des Canaris, cet épisode soulève un problème plus large. « On souhaite toujours que les entraîneurs et les arbitres puissent bien communiquer. Si nous ne pouvons pas aborder ce genre de situations de manière honnête, il n’y a pas de dialogue possible. Il ne reste alors que des frustrations, ce qui est vraiment dommage, même pour les arbitres eux-mêmes », souligne-t-il.

Un manque de remise en question chez les arbitres ?

Le débat dépasse ainsi la simple performance médiocre de l’équipe arbitrale lors d’un match de championnat. Malheureusement, Wouter Vrancken a raison : les conversations où les arbitres refusent d’admettre leurs erreurs ou de prendre position ne font qu’alimenter l’hostilité des entraîneurs et des équipes envers la direction arbitrale.

Le but de ces échanges est d’éviter que la situation ne dégénère et de permettre une communication ouverte entre arbitres et entraîneurs. Il y a une raison pour laquelle les entraîneurs reçoivent chaque été des explications du responsable des arbitres sur les règles de la Jupiler Pro League. Un tel dialogue n’a de sens que si l’initiative n’est pas contrecarrée par l’attitude des arbitres lors d’autres discussions.