Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Le Club de Bruges s'est encore entraîné une dernière fois sur ses terres avant de s'envoler pour Bergame en vue du match important face à l'Atalanta ce mardi. Certains joueurs ne prennent pas l'avion, tandis que d'autres sont présents à la surprise générale.

Comme attendu, Simon Mignolet ne figure pas non plus dans la sélection cette semaine. Deux jeunes gardiens feront donc le déplacement à Bergame pour le duel important face à l’Atalanta.

En revanche, Jorne Spileers est également forfait. Il s’est blessé et ne pourra pas être de la partie contre l’Atalanta. Mais une bonne nouvelle est tout de même tombée après l’entraînement de lundi matin.

𝟮𝟰 names. One destination: Bergamo. ✈️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 29, 2025

Diakhon était incertain pour le duel, mais il semble finalement apte. La décision a été prise après l’entraînement et, en tout cas, il est bien présent dans l’avion en direction de l’Italie.

Diakhon, Romero et Campbell bien du voyage

La sélection de 24 joueurs a déjà pris l’avion et est arrivée en Italie ce lundi soir. Nicky Hayen a d’ailleurs tenu une conférence de presse à 18h30.

Romero – écarté le week-end dernier – fait également son retour dans le groupe, tout comme le jeune attaquant Campbell. Le match aura lieu ce soir à 18h45.