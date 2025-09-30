Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges s'est encore entraîné une dernière fois sur ses terres avant de s'envoler pour Bergame en vue du match important face à l'Atalanta ce mardi. Certains joueurs ne prennent pas l'avion, tandis que d'autres sont présents à la surprise générale.

Comme attendu, Simon Mignolet ne figure pas non plus dans la sélection cette semaine. Deux jeunes gardiens feront donc le déplacement à Bergame pour le duel important face à l’Atalanta.

En revanche, Jorne Spileers est également forfait. Il s’est blessé et ne pourra pas être de la partie contre l’Atalanta. Mais une bonne nouvelle est tout de même tombée après l’entraînement de lundi matin.

Diakhon était incertain pour le duel, mais il semble finalement apte. La décision a été prise après l’entraînement et, en tout cas, il est bien présent dans l’avion en direction de l’Italie.

Diakhon, Romero et Campbell bien du voyage

La sélection de 24 joueurs a déjà pris l’avion et est arrivée en Italie ce lundi soir. Nicky Hayen a d’ailleurs tenu une conférence de presse à 18h30.

Romero – écarté le week-end dernier – fait également son retour dans le groupe, tout comme le jeune attaquant Campbell. Le match aura lieu ce soir à 18h45.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atalanta - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atalanta
Jorne Spileers

Plus de news

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

07:00
Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

22:40
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

06:30
"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

23:00
Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

22:20
Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

21:00
Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

22:00
Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

21:40
Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

21:20
Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

20:30
🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

20:00
Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

17:20
"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

19:30
Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

18:40
Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

16:00
6
Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

18:20
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

18:00
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

16:40
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui" Interview

Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui"

15:30
Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

15:00
Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

14:40
Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

14:20
1
Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard Analyse

Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard

13:40
"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

14:00
Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

13:20
2
Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

13:00
2
Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous Edito

Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

11:40
Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 18:45 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Inter 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 01/10 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved