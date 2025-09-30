Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

Les supporters de Genk doivent se tenir à carreaux après les incidents survenus lors du derby limbourgeois. Le club est déjà sous la menace d'une amende et d'un huis clos imposé par l'UEFA, en raison des débordements survenus il y a deux ans contre... Ferencváros, le prochain adversaire de Genk.

Le derby limbourgeois entre Saint-Trond et le Racing Genk a pris une mauvaise tournure dimanche, lorsque l’arbitre Lawrence Visser a dû interrompre la rencontre à la 87ᵉ minute.

Des hooligans de Genk, cagoulés, ont allumé des fumigènes et des feux d'artifice dans la tribune et ont clairement manifesté leur mécontentement en raison du mauvais début de saison des hommes de Thorsten Fink. La partie a été suspendue pendant vingt minutes avant de reprendre.

Lundi, le club a rapidement réagi dans un communiqué : "Genk est un club fédérateur, qui offre une expérience footballistique chaleureuse et sûre pour tous. Dimanche, cette expérience a été gâchée par le comportement de certains individus. Lorsque les familles et les enfants ont peur dans le stade, une ligne rouge est franchie. Genk condamne donc fermement ce comportement."

Aucun débordement ne sera permis en Europa League

Le moment choisi par les fauteurs de troubles n’a pas été idéal, mais il n’était peut-être pas aléatoire. Genk affrontera Ferencváros en Europa League jeudi, et tout nouveau débordement pourrait entraîner de lourdes sanctions de l’UEFA. Il y a deux ans, déjà contre le club hongrois, Genk avait été sanctionné d’une amende de 20 000 € et d’un huis clos partiel avec sursis, là aussi à cause de fumigènes et de feux d’artifice.

Si des incidents venaient à se reproduire jeudi à la Cegeka Arena, Genk devrait fermer une partie de ses tribunes pour la réception du Real Betis, le 23 octobre. Cela serait d’autant plus préjudiciable que cette saison, le club limbourgeois participe à une période de test de l’UEFA, qui lui permet de maintenir l’agencement de sa tribune debout avec des règles assouplies. Genk pourrait donc perdre cet avantage.

"La sécurité reste primordiale à la Cegeka Arena. Jeudi, lors de notre premier match européen à domicile contre le club hongrois de Ferencváros, nous souhaitons montrer, avec nos supporters, ce que représente Genk : une expérience footballistique sûre et accueillante pour tous les âges", précise le communiqué du club.

Genk est déjà assuré de devoir 25 000 € à l’Union belge pour les débordements contre Saint-Trond. Les supporters ayant jeté des gobelets sur la pelouse et dans la tribune des supporters de Genk seront également sanctionnés.