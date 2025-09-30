Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2038

Les supporters de Genk doivent se tenir à carreaux après les incidents survenus lors du derby limbourgeois. Le club est déjà sous la menace d'une amende et d'un huis clos imposé par l'UEFA, en raison des débordements survenus il y a deux ans contre... Ferencváros, le prochain adversaire de Genk.

Le derby limbourgeois entre Saint-Trond et le Racing Genk a pris une mauvaise tournure dimanche, lorsque l’arbitre Lawrence Visser a dû interrompre la rencontre à la 87ᵉ minute.

Des hooligans de Genk, cagoulés, ont allumé des fumigènes et des feux d'artifice dans la tribune et ont clairement manifesté leur mécontentement en raison du mauvais début de saison des hommes de Thorsten Fink. La partie a été suspendue pendant vingt minutes avant de reprendre.

Lundi, le club a rapidement réagi dans un communiqué : "Genk est un club fédérateur, qui offre une expérience footballistique chaleureuse et sûre pour tous. Dimanche, cette expérience a été gâchée par le comportement de certains individus. Lorsque les familles et les enfants ont peur dans le stade, une ligne rouge est franchie. Genk condamne donc fermement ce comportement."

Aucun débordement ne sera permis en Europa League

Le moment choisi par les fauteurs de troubles n’a pas été idéal, mais il n’était peut-être pas aléatoire. Genk affrontera Ferencváros en Europa League jeudi, et tout nouveau débordement pourrait entraîner de lourdes sanctions de l’UEFA. Il y a deux ans, déjà contre le club hongrois, Genk avait été sanctionné d’une amende de 20 000 € et d’un huis clos partiel avec sursis, là aussi à cause de fumigènes et de feux d’artifice.

Si des incidents venaient à se reproduire jeudi à la Cegeka Arena, Genk devrait fermer une partie de ses tribunes pour la réception du Real Betis, le 23 octobre. Cela serait d’autant plus préjudiciable que cette saison, le club limbourgeois participe à une période de test de l’UEFA, qui lui permet de maintenir l’agencement de sa tribune debout avec des règles assouplies. Genk pourrait donc perdre cet avantage.

"La sécurité reste primordiale à la Cegeka Arena. Jeudi, lors de notre premier match européen à domicile contre le club hongrois de Ferencváros, nous souhaitons montrer, avec nos supporters, ce que représente Genk : une expérience footballistique sûre et accueillante pour tous les âges", précise le communiqué du club.

Genk est déjà assuré de devoir 25 000 € à l’Union belge pour les débordements contre Saint-Trond. Les supporters ayant jeté des gobelets sur la pelouse et dans la tribune des supporters de Genk seront également sanctionnés.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête" Interview

Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

10:00
Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

09:30
"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico Interview

"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

09:00
Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

08:00
Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

07:40
Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

07:20
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

06:30
🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

07:00
Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00
Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

22:20
"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

"Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

23:00
🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

20:00
Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

22:00
Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

22:40
Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

21:00
Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

21:40
Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

21:20
Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

20:30
"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

19:30
Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

18:40
Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

18:20
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

17:20
Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

18:00
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

16:40
Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

16:00
6
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00
Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui" Interview

Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui"

15:30
Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

15:00
Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard Analyse

Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard

13:40
"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

14:00
Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

14:40
Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

14:20
1
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved